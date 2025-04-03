台灣知名親子樂園宣布熄燈！最後營業日曝光

▲貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館將於4月27日結束營業。（圖／翻攝貝兒絲樂園官網）

記者蕭筠／台北報導

知名親子樂園「貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館」近日宣布因租約到期，將於4月27日正式結束營業，隨著桃園店熄燈，目前全台也只剩2間場館。

▲貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館熄燈公告。（圖／翻攝貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館）

「貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館」近日在臉書粉專發出最新公告，表示因租約到期將營業至2025年4月27日止，「謝謝各位寶貝們與樂園一起創造了美好童趣的快樂回憶。」並指出於其辦理的會員卡可攜至其餘2家門市使用。

貝兒絲樂園是以「世界各國」為主題，提供適合1至8歲兒童玩樂的室內親子樂園，除了有多元遊樂設施外，還開放舉辦抓周收涎、生日派對等活動，是許多家長遛小孩的好去處。如今隨著桃園館收掉後，僅剩下板橋及台中2個場館。

實際查看「貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館」在Google評論上有著高達4.6顆星，不少家長留言「非常的物超所值，館內玩具都整理得很乾淨，看得出來很用心維護，也有定期整修」、「環境很大乾淨，很安全，很適合小朋友來玩一整天」、「遊戲主題多樣化，空間適宜舒適，服務人員親切有禮，會和小孩們玩，小孩們玩瘋了，會再回訪的好地方」。