ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台灣知名親子樂園宣布熄燈！最後營業日曝光

▲▼貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館將於4月27日結束營業。（圖／翻攝貝兒絲樂園官網）

▲貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館將於4月27日結束營業。（圖／翻攝貝兒絲樂園官網）

記者蕭筠／台北報導

知名親子樂園「貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館」近日宣布因租約到期，將於4月27日正式結束營業，隨著桃園店熄燈，目前全台也只剩2間場館。

▲▼貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館將於4月27日結束營業。（圖／翻攝貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館）

▲貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館熄燈公告。（圖／翻攝貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館）

「貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館」近日在臉書粉專發出最新公告，表示因租約到期將營業至2025年4月27日止，「謝謝各位寶貝們與樂園一起創造了美好童趣的快樂回憶。」並指出於其辦理的會員卡可攜至其餘2家門市使用。

貝兒絲樂園是以「世界各國」為主題，提供適合1至8歲兒童玩樂的室內親子樂園，除了有多元遊樂設施外，還開放舉辦抓周收涎、生日派對等活動，是許多家長遛小孩的好去處。如今隨著桃園館收掉後，僅剩下板橋及台中2個場館。

實際查看「貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館」在Google評論上有著高達4.6顆星，不少家長留言「非常的物超所值，館內玩具都整理得很乾淨，看得出來很用心維護，也有定期整修」、「環境很大乾淨，很安全，很適合小朋友來玩一整天」、「遊戲主題多樣化，空間適宜舒適，服務人員親切有禮，會和小孩們玩，小孩們玩瘋了，會再回訪的好地方」。

關鍵字： 貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館 結束營業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

推薦閱讀

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

旗山90年老店隱身零售市場！在地人才懂吃

旗山90年老店隱身零售市場！在地人才懂吃

Uber Eats4月限定優惠碼出爐

Uber Eats4月限定優惠碼出爐

南台灣首家麵屋一燈今開幕　

南台灣首家麵屋一燈今開幕　

手搖飲連假優惠懶人包

手搖飲連假優惠懶人包

全台速食店連假優惠懶人包

全台速食店連假優惠懶人包

新竹80年「鯊魚肉丸」外Q餡香！

新竹80年「鯊魚肉丸」外Q餡香！

高雄六龜必看花旗木　體驗花海中露營

高雄六龜必看花旗木　體驗花海中露營

0403地震滿周年！花蓮逾30旅宿業者停業

0403地震滿周年！花蓮逾30旅宿業者停業

達克比進駐Xpark！變身海洋偵探基地

達克比進駐Xpark！變身海洋偵探基地

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

宜蘭陸上郵輪飯店270度環景套房看海

50元鐵板麵＋免費紅茶玉米濃湯！

嵜本生吐司首推吃到飽「4/7開跑」

達克比進駐Xpark！變身海洋偵探基地

虎航「台北－大分」今首航　直飛Hello Kitty機場

礁溪賞螢秘境免費導覽4／9開搶

基隆嶼開放登島　每日限量1200名

吉野家降價！逾20款餐點最高現省26元

熱門行程

最新新聞更多

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

旗山90年老店隱身零售市場！在地人才懂吃

Uber Eats4月限定優惠碼出爐

南台灣首家麵屋一燈今開幕　

手搖飲連假優惠懶人包

全台速食店連假優惠懶人包

新竹80年「鯊魚肉丸」外Q餡香！

高雄六龜必看花旗木　體驗花海中露營

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366