南台灣首家麵屋一燈今開幕　推出限定口味「濃厚海老沾麵」

▲南台灣首家麵屋一燈今開幕。（圖／麵屋一燈提供）

記者黃士原／台北報導

高雄拉麵控有口福了！有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」南部首店今日開幕，地點就在高雄夢時代，除了推出限定口味「濃厚海老沾麵」，還祭出消費滿額抽獎，有機會得到台北東京雙人機票。

號稱東京拉麵之王的「麵屋一燈」，招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，登台8年後，去年10月開出第2家店，然而進軍台灣的第1家店「南京店」在今年1月1日熄燈，主要是原建築物未來另有規劃。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

雖然收掉南京店，不過台灣麵屋一燈曾表示，未來品牌將專注於以百貨據點為核心的經營模式，預計今年會在全台展店10多家。高雄夢時代購物中心2月宣布麵屋一燈即將進駐，經過近2個月的籌備，終於在今日開幕。

麵屋一燈招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲麵屋一燈高雄店推出口味「濃厚海老沾麵」。（圖／麵屋一燈提供）

除了招牌濃厚魚介冠軍沾麵、芳醇干貝雞湯拉麵，日本麵屋一燈社長坂本幸彥，特別為高雄夢時代店打造「濃厚海老沾麵」（定價328元），在經典沾麵基底上細緻調和，以清爽而濃厚的湯底平衡風味，並融入在地食材「櫻花蝦」，層層堆疊出鮮美濃厚的口感。

歡慶高雄店開幕，即日起全台麵屋一燈門市單筆消費滿500元，即可參加「日本神社抽籤活動」獲得祈福刮刮卡1張（每日限量200張），獎品包含台北－東京雙人機票、社長簽名拉麵碗、日本MIYAZAKI有機棉圍巾等豐富好禮。

▲經典雅室牛排。（圖／記者黃士原攝）

另外，1994年創立的雅室牛排，是台北市經典牛排館之一，繼去年5月首度跨出大台北，在桃園藝文特區設立全台第3家店後，昨日也正式宣布前往台中展店，店址就是已熄燈王品「THE WANG」舊址，並由第一代主廚掌舵，讓代表雅室特色的牛排在此區域飄香，而湯品、前菜、甚至甜點，也會推出台中限定版驚喜菜色。