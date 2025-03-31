ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

搭台灣虎航玩遍日本九州　四大航點一次掌握

文／七逗旅遊網　圖／台灣虎航、shutterstock

虎迷看過來，準備好出發，體驗日本九州新玩法了嗎？台灣虎航福岡、佐賀、宮崎、大分四大航點自由配，怎麼選都好玩！
 

▲▼ 虎航,九州,機票,旅遊,溫泉,七逗旅遊網,日本,佐賀,宮崎,大分,福岡。（圖／台灣虎航、shutterstock提供）
▲台灣虎航日本九州四大航點，隨虎迷自由進出。

以往，九州自由行的最大痛點就是航線選擇少，想去福岡以外的地方，相形不便。但現在不一樣了，台虎不僅有福岡，還直飛佐賀、宮崎，4月2日開通大分航線後，更能一次解鎖南北九州的魅力。虎迷可從不同城市、雙點進出，讓行程富有彈性，不走回頭路，一趟旅程多種玩法。
 

▲▼ 虎航,九州,機票,旅遊,溫泉,七逗旅遊網,日本,佐賀,宮崎,大分,福岡。（圖／台灣虎航、shutterstock提供）
▲台灣虎航九州四大航點、每週共16班。

目前，台虎台北-福岡航線維持每週7班天天飛，高雄-福岡每週二、五2班；台北-佐賀每週二、四、日3班，台北-宮崎每週一、五2班，台北-大分每週三、六2班；台虎九州每週共16班，憑藉其靈活的航班安排，成為虎迷前進九州最佳選擇。
 

▲▼ 虎航,九州,機票,旅遊,溫泉,七逗旅遊網,日本,佐賀,宮崎,大分,福岡。（圖／台灣虎航、shutterstock提供）
▲台灣虎航4月2日開通大分航線，直飛日本的溫泉王國。

台虎新航線大分，是日本的溫泉王國，擁有別府、由布院等名湯，不論是煙霧繚繞的地獄溫泉，還是浪漫的金鱗湖、日本OL最愛的湯布院藝術小鎮，都是放鬆身心好去處。

福岡作為九州最大城市，擁有博多拉麵、屋台文化，更有天神、博多運河城等購物區。此外，日本祭祀學問之神的太宰府天滿宮總本社，還有建築師隈研吾操刀的星巴克，也是福岡打卡熱點。
 

▲▼ 虎航,九州,機票,旅遊,溫泉,七逗旅遊網,日本,佐賀,宮崎,大分,福岡。（圖／台灣虎航、shutterstock提供）
▲佐賀的唐津城又稱舞鶴城，可登上頂端欣賞市容美景。

佐賀不只有阿嬤，也有武雄溫泉、嬉野溫泉療癒勝地，還能順道探訪唐津城，體驗濃厚歷史氛圍。當地更以伊萬里燒、有田燒陶瓷工藝聞名。

南九州的宮崎，陽光日照充足，擁有絕美海岸風景，高千穗的神話色彩、峽谷風光，日南海岸的壯麗景致，都是沿途亮點。此外，曾獲和牛美味度第一的宮崎牛，還有日本頂級的宮崎芒果，更是老饕最愛。

台虎現在推出九州機票促銷，福岡、佐賀、宮崎、大分四大航點，單程未稅均一價1,799元起，讓虎迷以超值價成行，並享有更多航點選擇，無論一次探索多個城市，或是專攻一地深度體驗，都能輕鬆圓夢。

詳見：台灣虎航九州任意門 https://pse.is/7cah37

關鍵字： 虎航 九州 機票 旅遊 溫泉 七逗旅遊網 日本 佐賀 宮崎 大分 福岡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

推薦閱讀

跟著台灣虎航飛九州　玩水、鐵道體驗自由選

跟著台灣虎航飛九州　玩水、鐵道體驗自由選

嗨玩九州大縱走　台灣虎航單程機票1,799起

嗨玩九州大縱走　台灣虎航單程機票1,799起

玩九州超Easy！虎航四大航點隨你飛

玩九州超Easy！虎航四大航點隨你飛

玩水玩鐵道！虎航九州任你挑

玩水玩鐵道！虎航九州任你挑

超殺1,799元！虎航帶你嗨玩九州

超殺1,799元！虎航帶你嗨玩九州

麗星郵輪重返基隆　搭大阪世博會熱潮推日本關西與賞櫻等行程

麗星郵輪重返基隆　搭大阪世博會熱潮推日本關西與賞櫻等行程

廣島春季必玩6景點

廣島春季必玩6景點

八色烤肉吃到飽再度回歸

八色烤肉吃到飽再度回歸

德州美墨炸雞周年慶優惠一次看

德州美墨炸雞周年慶優惠一次看

茶湯會「玫瑰荔枝系列」新上市！

茶湯會「玫瑰荔枝系列」新上市！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

50年昇漢旅行社4月底歇業

八色烤肉吃到飽再度回歸

590元「蒙古烤肉＋酸菜白肉鍋」吃到飽

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

飄香台北中正區60年35元福州乾麵老店

廣島春季必玩6景點

12歲以下免費吃！4家Buffet限時優惠

桃園人衝！台茂看300秒煙火、逛市集

添好運吃到飽再延長到4月底！

國寶級深夜美食！阿伯騎鐵馬賣肉粽50年

熱門行程

最新新聞更多

玩九州超Easy！虎航四大航點隨你飛

玩水玩鐵道！虎航九州任你挑

超殺1,799元！虎航帶你嗨玩九州

麗星郵輪重返基隆　搭大阪世博會熱潮推日本關西與賞櫻等行程

廣島春季必玩6景點

八色烤肉吃到飽再度回歸

德州美墨炸雞周年慶優惠一次看

茶湯會「玫瑰荔枝系列」新上市！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366