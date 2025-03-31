搭台灣虎航玩遍日本九州　四大航點一次掌握

文／七逗旅遊網 圖／台灣虎航、shutterstock

虎迷看過來，準備好出發，體驗日本九州新玩法了嗎？台灣虎航福岡、佐賀、宮崎、大分四大航點自由配，怎麼選都好玩！





▲台灣虎航日本九州四大航點，隨虎迷自由進出。

以往，九州自由行的最大痛點就是航線選擇少，想去福岡以外的地方，相形不便。但現在不一樣了，台虎不僅有福岡，還直飛佐賀、宮崎，4月2日開通大分航線後，更能一次解鎖南北九州的魅力。虎迷可從不同城市、雙點進出，讓行程富有彈性，不走回頭路，一趟旅程多種玩法。





▲台灣虎航九州四大航點、每週共16班。

目前，台虎台北-福岡航線維持每週7班天天飛，高雄-福岡每週二、五2班；台北-佐賀每週二、四、日3班，台北-宮崎每週一、五2班，台北-大分每週三、六2班；台虎九州每週共16班，憑藉其靈活的航班安排，成為虎迷前進九州最佳選擇。





▲台灣虎航4月2日開通大分航線，直飛日本的溫泉王國。

台虎新航線大分，是日本的溫泉王國，擁有別府、由布院等名湯，不論是煙霧繚繞的地獄溫泉，還是浪漫的金鱗湖、日本OL最愛的湯布院藝術小鎮，都是放鬆身心好去處。

福岡作為九州最大城市，擁有博多拉麵、屋台文化，更有天神、博多運河城等購物區。此外，日本祭祀學問之神的太宰府天滿宮總本社，還有建築師隈研吾操刀的星巴克，也是福岡打卡熱點。





▲佐賀的唐津城又稱舞鶴城，可登上頂端欣賞市容美景。

佐賀不只有阿嬤，也有武雄溫泉、嬉野溫泉療癒勝地，還能順道探訪唐津城，體驗濃厚歷史氛圍。當地更以伊萬里燒、有田燒陶瓷工藝聞名。

南九州的宮崎，陽光日照充足，擁有絕美海岸風景，高千穗的神話色彩、峽谷風光，日南海岸的壯麗景致，都是沿途亮點。此外，曾獲和牛美味度第一的宮崎牛，還有日本頂級的宮崎芒果，更是老饕最愛。

台虎現在推出九州機票促銷，福岡、佐賀、宮崎、大分四大航點，單程未稅均一價1,799元起，讓虎迷以超值價成行，並享有更多航點選擇，無論一次探索多個城市，或是專攻一地深度體驗，都能輕鬆圓夢。

詳見：台灣虎航九州任意門 https://pse.is/7cah37

