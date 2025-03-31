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跟著台灣虎航飛九州　玩水、鐵道體驗自由選

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock
 

▲▼ 九州,日本,親水,鐵道,促銷,虎航,七逗旅遊網,福岡,佐賀,由布院之森。（圖／shutterstock提供）
▲福岡絲島海灣佇立的白色鳥居與夫婦岩。

嚮往日本九州的動感活力、還是自在慢遊？台灣虎航提供福岡、佐賀、宮崎、大分四大航點、每週共16班，方便虎迷彈性規劃航班及行程，無論是想來一趟沁涼的親水之旅，或是深度的鐵道周遊，都能滿足不同期待。
 

▲▼ 九州,日本,親水,鐵道,促銷,虎航,七逗旅遊網,福岡,佐賀,由布院之森。（圖／shutterstock提供）
▲福岡海之中道水族館欣賞九州海洋生態。

九州擁有多處令人心曠神怡的親水景點，適合親子、背包客與喜愛大自然的旅人。若從福岡機場入境，沿途可前往海之中道水族館看海豚表演，到博多運河城血拼逛街，朝聖百道海濱公園的福岡塔、福岡巨蛋，還有絲島海灣佇立的白色鳥居與夫婦岩，更不能錯過經典的柳川遊船體驗。
 

▲▼ 九州,日本,親水,鐵道,促銷,虎航,七逗旅遊網,福岡,佐賀,由布院之森。（圖／shutterstock提供）
▲福岡柳川遊船體驗，沿岸景色盡收眼底。

離開福岡、轉往佐賀，又是另一番風情。歷史悠久的武雄溫泉，還有日本三大美肌溫泉之一的嬉野溫泉，最能舒緩旅途中的疲憊，放鬆身心。旅途中還可順道造訪御船山樂園，園內有各種植栽花卉，春天賞櫻花、杜鵑，夏天綠意盎然，秋天有百年楓樹、杜鵑谷，隨四季變幻與山色湖景相映如畫。
 

▲▼ 九州,日本,親水,鐵道,促銷,虎航,七逗旅遊網,福岡,佐賀,由布院之森。（圖／shutterstock提供）
▲退潮時，才能從步道走近大魚神社的朱紅色鳥居。

佐賀還有二處網美喜愛的打卡點，一是大魚神社的鳥居，隨潮汐起伏而變，漲潮時，鳥居孤立於海中；退潮時才能從步道走近。另一是唐津的濱野浦梯田，這兒可看見大海和梯田交織美景，每當黃昏時分，夕陽從海面落下，將梯田水鏡染成金色，尤其浪漫，被評為「日本梯田百選之一」。
 

▲▼ 九州,日本,親水,鐵道,促銷,虎航,七逗旅遊網,福岡,佐賀,由布院之森。（圖／shutterstock提供）
▲濱野浦梯田美麗的夕陽風情。

如果你是鐵道迷，JR九州鐵路周遊券是絕佳選擇，可挑選適合自己的票券、天數，持票漫遊北九州、南九州或九州全區，並自選普通列車、特快列車和新幹線的席位。
 

▲▼ 九州,日本,親水,鐵道,促銷,虎航,七逗旅遊網,福岡,佐賀,由布院之森。（圖／shutterstock提供）
▲搭觀光列車遊九州，很受鐵道迷歡迎。

以「由布院之森」為例，是JR九州代表性列車之一，穿梭於久大本線間，行駛於博多至大分，途經大分知名的由布院及別府溫泉景點，寶綠色車身及森林系車內裝飾，就像置身於大自然一般舒暢。
 

▲▼ 九州,日本,親水,鐵道,促銷,虎航,七逗旅遊網,福岡,佐賀,由布院之森。（圖／shutterstock提供）
▲金麟湖是「由布院之森」沿途的一處亮點。

此外，還有從佐賀武雄溫泉、經嬉野溫泉、開往長崎的「西九州新幹線 海鷗」，以及為體驗宮崎山海美景而開設的「海幸山幸」人氣觀光列車等等，都是鐵道迷探索九州的熱門選擇。

台虎現在推出九州機票促銷，福岡、佐賀、宮崎、大分四大航點，單程未稅均一價1,799元起，讓虎迷以超值價成行，並享有更多航點選擇，無論一次探索多個城市，或是主題旅遊深度體驗，都能輕鬆圓夢。

詳見：台灣虎航九州任意門
https://pse.is/7cah37

關鍵字： 九州 日本 親水 鐵道 促銷 虎航 七逗旅遊網 福岡 佐賀 由布院之森

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