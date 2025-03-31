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嗨玩九州大縱走　台灣虎航單程機票1,799起

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock
 

▲▼ 旅遊,九州,台灣,虎航,宮崎,大分,福岡,佐賀。（圖／shutterstock）
▲宮崎鵜戶神宮，是南九州的代表性神社。

台灣虎航日本九州四大航點，單程機票只要1,799元（未稅），虎迷還不快來搶票，嗨玩宮崎、大分、福岡和佐賀，南北九州一次走透透！
 

▲▼ 旅遊,九州,台灣,虎航,宮崎,大分,福岡,佐賀。（圖／shutterstock）
▲7座摩艾石像，佇立於宮崎日南海岸。

九州與台灣差不多大，值得玩的景點很多，本文幫大家規劃「嗨玩九州大縱走7天6夜」自由行，安排搭乘台虎航班，宮崎進、佐賀出，由南一路往北。第一站來到宮崎，此縣面向太平洋、氣候溫暖，風景優美的高千穗峽，流傳著許多神話傳說。最南端海岸的都井岬，是日本原生馬棲息地，看野馬吃草、海景相伴超療癒。鵜戶神宮的本殿位於海岬洞穴內，是南九州的代表性神社。日南太陽花園有7座巨大的摩艾石像，從園內可將藍海美景盡收眼底。
 

▲▼ 旅遊,九州,台灣,虎航,宮崎,大分,福岡,佐賀。（圖／shutterstock）
▲粉蝶花海將大分的青之洞門點綴得更美了。

第二站大分縣，被形容為溫泉王國，有全日本出水量第一的別府溫泉，其中的海地獄、血地獄、山地獄…名稱相當獨特，整個逛完彷彿體驗一趟地獄之旅。而日本女性上班族最喜愛的湯布院，則是一座溫泉小鎮，鎮上有許多充滿藝術氣息的個性小店，鄰近的金麟湖畔更是靜謐幽美。此外，千財農園的紫藤花海、青之洞門的粉蝶花海，也是大分季節限定的美景。
 

▲▼ 旅遊,九州,台灣,虎航,宮崎,大分,福岡,佐賀。（圖／shutterstock）
▲福岡河內藤園，唯美夢幻的紫藤隧道。

離開大分、前往第三站福岡縣，除了絲島海灣的白色鳥居與夫婦岩、柳川遊船體驗之外，愛花人士必遊河內藤園，園內以花色深淺不一的夢幻紫藤隧道聞名；另推薦能古島海島公園，搭船約10分鐘即可到達，園內有海景花園、戀愛觀音等景點，一年四季可欣賞不同花卉美景。
 

▲▼ 旅遊,九州,台灣,虎航,宮崎,大分,福岡,佐賀。（圖／shutterstock）
▲福岡能古島海島公園，油菜花與藍海交織美景。

最後一站來到佐賀，南部嬉野、武雄地區的溫泉鄉及御船山樂園，都是沿途必遊景點；往北部走，必到唐津城打卡熱點，沿著唐津灣的虹之松園，綠蔭環繞、可享受自然芬多精；若到呼子朝市，能吃到知名的烏賊美味，周邊還有七釜奇岩、玄海海中展望塔，都值得一遊。
 

▲▼ 旅遊,九州,台灣,虎航,宮崎,大分,福岡,佐賀。（圖／shutterstock）
▲佐賀的虹之松園，因沿著海灣種植、弧度像彩虹而得名。

若是時間有限，無法一次嗨玩九州大縱走，本文另推薦「自然放空4天3夜」自由行，建議搭乘台虎航班，大分進、宮崎出，大分除了別府、湯布院雙溫泉，也可到九重夢大吊橋，站在橋上飽覽大分的鄉村風光。轉往宮崎，再把高千穗峽、天安河原、飫肥城下町、都井岬、青島神社、日南太陽花園等精華美景一次玩遍。
 

▲▼ 旅遊,九州,台灣,虎航,宮崎,大分,福岡,佐賀。（圖／shutterstock）
▲佐賀七釜的海蝕景觀，是大自然鬼斧神工之作。

台虎現在推出九州機票促銷，福岡、佐賀、宮崎、大分四大航點，單程未稅均一價1,799元起，讓虎迷以超值價成行，並享有更多航點選擇，無論一次探索多個城市，或是主題旅遊深度體驗，都能輕鬆圓夢。

詳見：台灣虎航九州任意門
https://pse.is/7cah37

關鍵字： 旅遊 九州 台灣 虎航 宮崎 大分 福岡 佐賀

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