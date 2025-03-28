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廢墟裡飄出咖啡香！花蓮最新深夜秘境曝光　低消才60元實在太佛心

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩

花蓮咖啡館推薦「廢墟茶酒咖啡」，是花蓮鳳林鎮新開幕的咖啡廳推薦！吸睛好拍的廢墟風＋露營風咖啡館，假日營業時間至凌晨一點，是花蓮深夜咖啡館推薦。廢墟茶酒咖啡菜單提供手沖咖啡、風味咖啡、果茶、酒飲和甜點，在花蓮晚上想要小酌，也可來這間花蓮廢墟咖啡館感受在地迷人的夜色。

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廢墟茶酒咖啡怎麼去？
廢墟茶酒咖啡位在鳳林鎮中正路上，店前大馬路就有白線可以停汽車和機車，停車方便，附近美食還有三立冰淇淋和孫叔叔牛骨牛肉麵可以安排。若有超過五人要前往廢墟茶酒咖啡，一定要先訂位。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

空間環境
下面這張是手機隨拍廢墟茶酒咖啡，沒修圖，來到咖啡館真的會有點驚艷，雖然是廢墟風咖啡館，但經過店主巧手裝潢和佈置，呈現另一種浪漫美學的獨特感，每個角落都好好拍。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

室外座位風格
店外座位營造時下流行的露營風，座位設置寬敞，每一桌都有不同景致，以綠意植栽裝飾更讓人像在山上的感覺，氛圍很棒，只是遇到下雨天就要選擇室內座位囉！

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲洗手台和廁所也很大自然，可以看出店主的巧手。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲其中兩位店員是一隻友善的黃金獵犬和一隻可愛的貓咪。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了一樓露營風座位，入口處左邊的樓梯上去也有露天座位喔，只是記得走樓梯的時候要小心。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲不管是店外還是室內都好好拍，想要人比較少的時間最好就是剛營業就來，下午就客滿囉。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲走上樓梯看到的風景，牆上掛了我最愛的鹿角蕨，好愜意的氛圍。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲往下看的風景。

牆面的獨特風格
廢墟咖啡館有著斑駁的牆面，加上粗獷的水泥元素，即使呈現冷色調風格，擺設也能感受到店主想要給人溫馨的感覺，走入咖啡館內，又是另一種風情，竟然還有冷氣空調。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲怕被蚊子咬，要噴個防蚊液。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲一走進店內就愛上這氛圍，雖然戶外的廢墟風相當有特色，但室內更讓我喜歡。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲室內結合工業風和極簡風，擺滿古董和老物件元素。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲空間明亮舒適，有一組客人進來就說這間廢墟咖啡館好漂亮。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲好愛這個角度的視覺，不管從哪一邊看都好美。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牆上的油漆經過幾層堆疊才有這般美麗的色彩，問了才知道這裡的裝潢佈置全出自店主的巧手，真的很有才。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲開放式的吧台可以看到店主煮咖啡的畫面。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡也有販售濾掛咖啡和咖啡豆，也有附近在地人來外帶咖啡。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲可以坐比較多人的座位不多，超過五人記得要透過粉絲團先訂位。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲白天的室內光線很棒，座位間距也不會擁擠，坐在裡面喝咖啡真的很愜意。

菜單＆價錢
低消是每個人一杯飲料，這價位真是佛心的便宜啊！最便宜一杯飲料才60元，以觀光景點來看真的超平價，蛋糕、甜點也不貴，真的有夠佛，而且咖啡很有水準，馬上給五顆星。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

鳳林精選豆 蜜處理 140元
翻開菜單第一頁先看到台灣咖啡，選了花蓮在地的鳳林精選豆，口感厚實豐潤，咖啡濃郁不苦，尾韻甜度迷人。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

西西里檸檬咖啡 100元
咖啡濃醇還有明顯果香，檸檬清新不酸澀，以柳橙帶出果香甜味，好好喝喔！要不是吃太飽，真的會想點一份甜點支持一下店家。

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼廢墟裡的咖啡香！花蓮深夜秘境帶你感受工業＆露營風的魅力。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得
花蓮廢墟茶酒咖啡是近期IG討論度高的花蓮咖啡館，老闆親切、環境好美又好拍、咖啡飲料價格便宜，真的是必須給五顆星評論。

廢墟茶酒咖啡

地址：花蓮縣鳳林鎮中正路一段152號
營業時間：周一～四13：00－23：00、周五～日13：00～01：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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