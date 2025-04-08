漫遊雪梨海岸！屈臣氏灣、Gap Park眺望海天一線　搭渡輪超方便

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

位於雪梨港灣最東緣南邊的屈臣氏灣，雖然不像邦代海灘或曼利海灘那樣鼎鼎大名，卻是我很推的雪梨健行景點，而且交通超級方便。這區域屬於 Sydney Harbour National Park 的一部分，在1975年為了保護周遭自然景觀與生態別受房地產開發破壞而成立的。這次行程安排很簡單，由環形碼頭搭船到屈臣氏灣之後探訪我介紹的各個景點，到最後一站Gap Park，再搭公車到還不錯的海灘Rose Bay，眺望雪梨的天際線，然後搭船回環形碼頭。

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屈臣氏灣＆Gap Park 健行

這篇文章的重點路線是由屈臣氏灣碼頭（Watsons Bay Wharf）出發，先到這一帶最北邊的荷恩比燈塔，再到南方的 Gap Park，全程約6.5－7.5公里，含拍照時間需2.5－3.5小時，路線很簡單，但是遮蔽物很少，要注意防曬跟補充水分。完成之後如有時間可搭公車到 Rose Bay 拍照，時間不足就直接搭公車回雪梨市區！

▲今天的健行路線，前面一小段沒記錄到（屈臣氏灣到 Camp Cove Beach）。

屈臣氏灣

位於雪梨港灣東緣的屈臣氏灣（Watsons Bay）是今天健行的起點，由環形碼頭搭乘約半小時的渡輪，交通蠻方便的，途中會停留塔隆加動物園。下船之後拍拍照就可以到下一站－Camp Cove Beach，路線請用 Google Map 規劃，這區域有不少海岸線都是民宅，會需要走大馬路，途中會經過 Green Point，那算是 Camp Cove Beach 的南側。

Camp Cove Beach

是這次行程的重點，下午有絡繹不絕的遊客，我是早上過來，人還不多。這邊也是這個健行行程主要休憩點，除了有小賣店還有廁所，請善加利用，錯過的話在其他地方可能不好找到類似設施！如果沒有玩水的話，沿著海灘往北走到廁所，再到下一站－Lady Bay Beach，沿途的路跡很明確，不用擔心迷路，但是遮蔽物很少，務必要做好防曬，而且攜帶充足的水分，別曬傷或脫水！

▲Green Point。

▲Camp Cove Beach 的北側。

▲一大早海灘沒人。

▲Camp Cove Beach 全景。

▲附近的岩岸。

Lady Bay Beach＆South Head

由 Camp Cove Beach 往北走就會經由 Lady Bay Beach到 South Head，沿途也有一些不錯的地點可以拍攝遠方雪梨的天際線，最顯眼的當然就是雪梨塔。觀察 Google Map 就可以發現這區域算是雪梨港灣的出海口，以前是軍事重地，所以也殘留一些過去的防禦設施。

▲沿途的步道，蠻好走的。

▲殘存的防禦工事。

▲遠方的雪梨市區。

▲雪梨塔。

▲Green Point。

▲這個水域控制了雪梨港灣的進出，右邊的燈塔是 Grotto Point Lighthouse。

Lady Bay Beach 是個很有趣的海灘

以前民情風俗比較不同，男女海灘有別，這海灘是屬於女士的海灘，現在當然就沒有這種區別了。這海灘是天體海灘，我是上午過來，根本沒有遊客。在這個海灘拍拍照之後就到下一站－South Head，那邊的荷恩比燈塔（Hornby Lighthouse）也是這區域的地標，與對岸的 North Head 遙遙相望！雖然荷恩比燈塔無法入內參觀，倒是可以看一下它的告示牌。

▲Lady Bay Beach。

South Head 的荷恩比燈塔（Hornby Lighthouse）

1858年發生了兩次船難，讓當地政府意識到燈塔的必要性，就有了荷恩比燈塔。這是最北邊的景點，拍拍照之後就該到下一站－Gap Bluff。順帶一提，觀察 Google Map 可以發現這區域跟北邊的 North Head 控制了雪梨港灣的出海口，周遭有一些殘存的防禦工事。

18世紀末期這邊的用途是鳴槍提示有船隻即將抵達雪梨，後來又因為英國與各國外交政策的更迭以及參加的各種戰役，提防不同的對象，例如英國跟法國關係不好時，防的是法國人；有陣子英國與帝俄關係超差，要提防的就是帝俄。

▲荷恩比燈塔。

▲旁邊的小屋。

▲防禦工事遺跡。

▲周遭的峭壁，拍照時要注意安全！

Gap Park

Gap Park 是這個路線的最後一站，很久之前參加雪梨隨上隨下巴士的海岸線也來過，覺得景色非常宜人，才安排了這一個屈臣氏灣健行。這邊的路線比較混亂，因為Google Map 上的地標很亂，而且我還遇到封路，莫名其妙繞了不少路。可以先將目標設定為 Gap Bluff 的公廁，旁邊有一條路徑Gap Bluff Walking Track，沿著那個步道就能到 Gap Bluff，沿途沒什麼展望，認真走路就好，只要在 Google Map 的路線上就沒錯。抵達 Gap Bluff 可以歇息一下，眺望周遭海景，再到最後一個地點！

景色特別的海岸線

今天的最後一站是位於 Gap Park 南側 Don Ritchie Grove 旁邊的拍攝點，海天一線的景色以及周遭各種奇形怪狀的岩石、峭壁，每年的5－11月還有機會看見南露脊鯨與座頭鯨。之後可以沿著步道直行到下一站－公車站牌 Gap Park, Old South Head Rd，搭公車到 Rose Bay。

▲第一個展望地點－Gap Bluff 周遭，等等還要繼續走下去。

▲另一個角度。

▲靠近拍。

▲另一個地點的展望。

▲對岸是曼利附近的 North Head。

▲今天的最後一站，Don Ritchie Grove 旁邊的拍攝點。

▲造型蠻特別的。

Rose Bay

Rose Bay 是我第一次造訪雪梨時讓我印象深刻的景點，當時覺得眺望雪梨市區的景色蠻美的，之後又去了一次！如果由 Gap Park 搭車回雪梨市區的話可於 New South Head Rd at Towns Rd 下車，再到附近的 Forsyth Park 拍拍照。那公園地勢比較高，雖然周遭有一些礙眼的樹木，依舊是一個眺望雪梨天際線的好地方。

由 Forsyth Park 步行到 Rose Bay 的碼頭約25分鐘，不算太遠，後半段可以沿著沙灘走、看看風景。時間不多的話由 Rose Bay 搭船回環形碼頭就好，再走下去的景色很普通，也不用浪費時間到附近的 Double Bay。

由 Forsyth Park 步行到 Rose Bay 的碼頭就可以回市區了

再走下去的景色很普通，就是一般般的雪梨沙灘，也無法眺望雪梨市區，真的蠻無聊的。有認真研究過雪梨沿岸海灘的人可能會聽過雪梨的富人區－Double Bay，不用浪費時間到那邊，海岸一堆私人住宅，在公共區域根本看不到景觀。

▲前方是碼頭附近。

▲Double Bay 一角。

▲小小的遊憩區，沒有要玩水的話不用浪費時間過來。

雪梨港灣渡輪

由環形碼頭搭渡輪到屈臣氏灣可以欣賞雪梨港灣景色最精華的一段，直達班次蠻多的，部分會先停靠塔龍加動物園，部分則在駛離屈臣氏灣後會開到曼利。總之，由環形碼頭到屈臣氏灣的交通超便利，建議搭渡輪，短短20分鐘的航程可以遍覽讓人心曠神怡的港灣美景！

交通方式

渡輪

由環形碼頭搭渡輪到到屈臣氏灣、Rose Bay 都很方便，班次很多，也比搭公車快多了。

公車

由 QVB 或海德公園可以搭乘路線324公車到屈臣氏灣，會經過 Double Bay、Rose Bay 等等。澳洲的方向跟台灣相反，等公車的時候別站錯邊，建議看標示很明確的 Opal Travel APP！Google Map 有時讓人很困惑到底該在哪一邊等。

心得

雖然屈臣氏灣跟 Gap Park 知名度低了一點，而且遮蔽很少、天氣好時超級曬，但還是我超推的雪梨景點，天清氣朗時眺望一望無際的海景真的會讓人身心舒暢，也不像邦代或者曼利那樣人滿為患，還可以搭乘港灣遊船最精華的一段。走這個行程一定要注意防曬，攜帶充足的飲水跟零食，至於 Rose Bay，時間充裕的話可以過去看看，不會後悔的！

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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