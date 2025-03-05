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高雄第2家！王品牛排規劃進駐初瓦裕誠店舊址　最快第3季開幕

▲王品牛排，王品牛小排，帶骨酥烤牛小排。（圖／記者黃士原攝）

▲王品牛排經典菜色「王品牛小排」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

多年沒有開新分店的王品牛排，今年規劃於高雄再增1家門市，地點就是日前宣布結束營業的初瓦韓式料理裕誠店舊址，預計第3季開幕，這也是高雄的第2家王品牛排。

「初瓦韓式料理」全台3家門市在3月3日全部結束營業，王品集團表示，原有店面將由集團內的其他品牌進駐，目前高雄店位置確定由王品牛排接替，最快8月跟大家見面。

▲王品牛排，王品牛小排，帶骨酥烤牛小排。（圖／記者黃士原攝）

▲王品牛排「帶骨酥烤牛小排」。（圖／記者黃士原攝）

王品牛排成立於1993年11月，是王品集團的創始品牌，招牌就是一頭牛只供應6客的經典「王品牛小排」，今日品牌也宣布新推出「帶骨酥烤牛小排」，先以直火將牛小排烤至5分熟，後盛裝於熱燙的白瓷盤上，接著由服務生在桌邊淋上現煮香料熱油、現刨新鮮檸檬皮的果香。

此外，王品牛排的情人節活動持續到3月14日，只要消費滿2000元，並出示王品瘋美食App，就有機會抽中價值超過43萬元的「京華鑽石」SID頂級車工1克拉鑽石項鍊1條。

3月2日前王品牛排再加碼，店內消費2客套餐，出示官網活動畫面或拍照上傳社群分享，即送價值688元的「海大蝦佐嫩煎鮑魚」1份。4月13日前，內用消費2客套餐，出示活動畫面或將合照上傳社群分享，餐廳就送660元的「嫩煎魷魚佐干貝」1份。

▲「一幻拉麵」使用產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭。（圖／一幻拉麵提供）

另外，高雄拉麵控看過來！曾在高雄承億酒店快閃10個月的「一幻拉麵」回來了，即將進駐「新濱町海洋廚房」（舊稱鼓山魚市場），預計3月22日開幕。

來自日本北海道的一幻拉麵，2015年登台以來一直廣受好評，使用產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭，與一般的豚骨湯頭大不相同。除了蝦膏湯頭外，拉麵裡還會加入提升口感的蝦粉與麵酥；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成粉末狀後，再經過3次乾炒而成，麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再進行油炸製作。

關鍵字： 美食雲 王品集團 王品牛排 帶骨酥烤牛小排

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