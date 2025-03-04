辻利茶舗「櫻花祭」限時開跑！4新品一次看　櫻花冰心大福也回歸

▲辻利茶舗「櫻花祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」迎來櫻花祭，推出一系列櫻花限定甜點、飲品，包括全新春莓櫻花千層蛋糕、櫻花奶蓋抹茶等，還有人氣回歸「櫻花冰心大福」，即日起於指定門市陸續開賣。

▲全新「春莓櫻花千層蛋糕」吃得到櫻花鮮奶油搭配酸甜莓果醬。

辻利茶舗「櫻花祭」登場，首推全新「春莓櫻花千層蛋糕」，20層手工餅皮夾入鹹甜櫻花鮮奶油，再搭配酸甜莓果醬，外層以香緹鮮奶油與櫻花鮮奶油覆蓋，點綴莓果碎粒與櫻花，打造綿密滑順口感，單片販售250元、6吋優惠價1699元，限定只在2門市販售，台中中友快閃店即日起販售至3月18日，台北遠百信義店於3月6日起至4月27日限時開賣。

▲櫻花祭還推出3款全新飲品。

加碼推出3款全新飲品，「莓櫻雲朵抹茶飲」選用櫻花奶蓋搭配現刷辻利宇治丸倉抹茶，每一口都能喝到青草香交織鹹甜櫻花，最後點綴酸甜莓果櫻花醬增加層次感，每杯售價155元。

以及2款氣泡飲，包括莓果櫻花醬搭配白抹茶、氣泡水的「莓櫻輕抹氣泡飲」，和莓果櫻花醬混合氣泡水、櫻花雲朵奶蓋的「莓櫻雲朵氣泡飲」，售價皆為145元，還可享周末限定「櫻花祭飲品系列享第2杯75折」優惠，並以價低者折，提醒台中快閃店僅販售莓櫻雲朵抹茶飲。

此外，「櫻花冰心大福」也熱銷回歸，特選日本八重櫻漬鹽拌入北海道四葉奶霜，製成細緻鹹甜櫻花內餡，包裹進Q彈大福當中，最後點綴一朵櫻花，4入組售價315元，優惠價279元，回溫5分鐘可享受清爽冰心滋味，冷藏退冰30分鐘則能品嚐到濃郁香氣與軟Q口感。

▲beard papa's今年3月推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」。（圖／beard papa's提供，下同）

日系泡芙專賣店「beard papa's」今年3月則推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」，選用濃醇焦糖醬結合經典卡士達製成滑順「焦糖卡士達內餡」，再拌入細緻蘋果丁，每一口都能吃到果香堆疊焦糖香，還有些許蘋果果粒，每顆售價80元起。

▲人氣派皮「蘋果派」3月強勢回歸。

這個月還有人氣回歸派皮「蘋果派」，把蘋果丁以純手工包入千層派皮，烘烤之後的派皮蓬鬆酥脆，內餡開放搭配經典香草卡士達、焦糖蘋果任選，每個售價85元起。

▲季節限定口味「玄米茶歐蕾」3月也持續開賣。

季節限定口味「玄米茶歐蕾」3月也持續開賣，選用玄米綠茶拌入經典卡士達、優質鮮奶油製成「玄米茶歐蕾內餡」，大口咬下炸出濃郁茶香，售價80元起，並於指定門市販售。