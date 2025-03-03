唐點小聚美麗華店延後熄燈！營業至9／1　重新呈現新派中菜

▲唐點小聚美麗華店延後營業至9/1。（圖／欣葉國際提供）

記者黃士原／台北報導

原定2月28日結束營業的「唐點小聚美麗華店」，由於收到眾多客人的熱情回饋，紛紛表示來不及再次回味，欣葉國際餐飲決定延長營業至9月1日，之後原址將由「欣葉小聚」接棒經營，但唐點小聚新竹巨城店仍在昨日歇業。

欣葉於2018年攜手香港唐宮集團打造「唐點小聚」引進台灣，以摩登用餐氛圍搭配吸睛造型料理，造就獨特用餐體驗，但業者日前卻宣布，美麗華店、新竹巨城店分別訂於2月28日、3月2日正式熄燈。

不過欣葉國際餐飲今日表示，由於收到眾多客人的熱情回饋，紛紛表示來不及再次回味，因此決定美麗華店延長營業至9月1日，之後原址將由「欣葉小聚」接棒經營，新竹巨城店仍在昨日歇業。

欣葉國際餐飲表示，唐點小聚美麗華店營運延長期間，將重新呈現融入港粵菜、川菜、上海菜等的新派中菜。

▲王品韓式料理品牌「初瓦」今日全面熄燈。（資料照／記者黃士原攝）

另外，王品2022年推出的「初瓦」，是集團首度跨足韓式料理新品牌，主打道地的韓國人氣美食。不過全台門市今日結束營業，王品集團表示，品牌調整是汰弱留強、提升營運效能，希望達到最佳經營配置，以符合消費者、同仁及投資人的期待，各門店將由集團內的其他品牌進駐，並媒合同仁轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。