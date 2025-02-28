228連假首日...九族櫻花祭花況爆　停車場和小農市集如置身仙境

▲九族櫻花祭讓停車場和魚池小農市集宛如處於仙境。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

228連假首日，九族文化村為因應大批賞櫻人車潮，於今日提早八點開放入園，並啟用備用停車場，讓入園遊客一下車即置身美輪美奐的「櫻花停車場」，另由魚池鄉公所與九族櫻花祭合辦連假三天限定的小農市集，也大受遊客好評，喻為表示最漂亮、最好逛的市集。

魚池鄉長劉啟帆表示，魚池鄉小農市集地點位在九族園區內櫻花大道二旁，適逢粉紅色的富士櫻盛開，共20個市集攤位都在櫻花樹下開賣，讓遊客可一邊賞花一邊逛市集，尤其是今天天氣晴朗，非常適合賞花逛逛買買。

來自台北的張姓遊客表示，今天是因九族文化村的櫻花盛名而來，天氣非常好、櫻花也開得非常漂亮，也剛好遇到鄉公所在此舉辦小農市集，於是就買了許多紅茶、香菇和蘭花回去當伴手禮。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇指出，這次市集是觀光旅遊回饋在地產業、攜手合作的典範，由業者免費提供三天場地，讓在地小農於櫻花大道花況最盛時擺攤，同時也方便遊客選購，是三贏的方式；劉啟帆也提醒，國人可趁著三天連假一起來逛逛台灣最漂亮的富士櫻和吉野櫻市集，也把「魚池鄉三寶（紅茶、香菇、蘭花）」加一咖（啡）都帶回家。