武陵農場人氣最高！網議10大賞櫻秘境　阿里山排名第2名

▲武陵農場櫻花盛開中。（圖／取自武陵農場 Wuling Farm臉書）

記者黃士原／台北報導

每年春季，粉嫩的櫻花便會如同夢幻畫筆，將大地妝點得繽紛動人。除了日本、韓國，台灣從1月下旬至3月中旬，北、中、南各地也有許多迷人的賞櫻秘境，「Social Lab社群實驗室」日前透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近1年「賞櫻地圖」話題的網路聲量表現，統計出網友熱議的全台10大賞櫻景點。

▲「OpView社群口碑資料庫」追蹤近1年「賞櫻地圖」話題的網路聲量表現，統計出網友熱議的全台10大賞櫻景點。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

第1名：武陵農場

武陵農場坐落於雪霸國家公園內，武陵農場擁有超過2萬株、近20品種的櫻花，從較常見的「八重櫻」、「山櫻花」，到獨家培育的「紅粉佳人」，以及台灣特有的「霧社櫻」與珍稀少見的「普賢象櫻」、「太平山櫻」應有盡有，粉白花海遍佈園區，每逢花季總能吸引大批遊客爭相朝聖，甚至直呼「人回台北，心還在武陵農場」，令人流連忘返。

▲百年蒸汽火車穿越花海是阿里山櫻花季經典畫面。（圖／資料照／記者翁伊森翻攝）

第2名：阿里山

每年3至4月則是「阿里山」的最佳賞櫻期，從平地緩緩駛向山頭，沿途風景隨著海拔逐漸變化，每一公里都展現不同的迷人風貌。有遊客分享攝影作品，不僅捕捉到落英繽紛的唯美景象，更幸運拍下「國寶級SL-31蒸汽火車+檜木車廂」的經典畫面，認為「櫻花季蒸汽火車」帶來的浪漫復古氛圍，是阿里山賞櫻的一大亮點。

▲目前陽明公園噴水池櫻花正盛開。（圖／公園處提供）

第3名：陽明山

今年陽明山櫻花季預計到3月中旬，其中，被譽為「最美櫻花巷」的「平菁街42巷」受到許多遊客大力推薦，表示是「櫻花季必來日式秘境」；2022年新開放的「大埔農場」，則以「日式燈籠的櫻花步道」吸引眾多日系風格愛好者；「陽明公園」更以櫻花、杜鵑和海芋等花卉交織出的繽紛花景，成為春日不可錯過的賞花好去處。

▲福壽山農場千櫻園粉色櫻花海到3月中旬都能欣賞。（圖／資料照／福壽山農場提供）

第4名：福壽山農場

福壽山農場的千櫻園面積達13公頃，園區內遍植6千餘株的櫻花樹，主要品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻以及大島櫻等5種，其中富士櫻就有3千棵。目前櫻花綻放約4成。

▲杉林溪森林生態渡假園區櫻花盛開了。（圖／取自愛上杉林溪臉書）

第5名：杉林溪森林生態渡假園區

杉林溪森林生態渡假園區佔地非常廣大，光是園區內的景點就夠玩一整天，像是瀑布、吊橋和步道等等，還有花卉中心。春天一到，滿山滿谷的椿寒櫻大爆發，隨手一拍都是超夢幻粉嫩美照。

▲九族文化村園區內栽種超過5000棵以上的櫻花。（圖／資料照／九族文化村提供）

第6名：九族文化村

每年到了春天賞櫻的日子，九族文化村園區內栽種超過5000棵以上的櫻花就會接力盛開，不僅有鮮豔桃紅色的九族百重櫻、鮮嫩粉紅色的富士櫻與吉野櫻，還有全台只有九族文化村看得到擁有「白色戀人」之稱的台灣雪櫻。

▲後山三色櫻花海搭配天壇建築，是每位旅人到此必拍的構圖。（圖／資料照／福容大飯店提供）

第7名：無極天元宮

被譽為「全台最美寺廟櫻花」的淡水無極天元宮，後山三色櫻花海搭配天壇建築，是每位旅人到此必拍的構圖，整片山頭布滿粉色、米色與桃紅不同品種櫻花，點綴天元宮的春意。

▲清境農場櫻花預計開到3月中。（圖／取自清境農場 Qingjing Farm臉書）

第8名：清境農場

清境農場除了是賞楓名勝外，也是著名的賞櫻地點，青青草原、觀山牧區、國民賓館都種有櫻花樹，每年春天總吸引許多人前往觀賞。

▲日月潭區域種植超過5000株櫻花。（圖／資料照／漢來日月行館提供）

第9名：日月潭

日月潭區域種植超過5000株櫻花，包括九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道等都是知名賞櫻景點，自2月起至3月中，將有山櫻花、枝垂櫻、台灣雪櫻、八重櫻、吉野櫻和富士櫻等各品種接力綻放，迎來櫻花滿開的季節。

▲比照往年，司馬庫斯櫻花季需取得通行證才可進入部落。（資料照／新竹縣交旅處提供）

第10名：司馬庫斯

2000棵櫻花樹種植在海拔1500公尺泰雅族部落，台灣山櫻花、緋寒櫻、日本昭和櫻、八重櫻，滿山遍野的花海猶如一座粉色仙境。加上巨木、森林等陪襯，司馬庫斯被稱作「上帝的部落」。