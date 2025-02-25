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樂園228連假優惠！車牌有「1798」任一碼　劍湖山門票3折起

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界推車牌對對碰優惠。（圖／劍湖山世界提供）

記者蔡玟君／綜合報導

228連假即將到來，雲林劍湖山世界從2月27日起至3月底為止推出車牌對對碰，只要車牌號碼有「1」、「7」、「9」、「8」任一碼或任兩碼以上，享門票最低299元起，等於3折起。

劍湖山世界表示，從2月27日起至3月30日為止，只要汽車或機車車牌號碼有「1」、「7」、「9」、「8」任一碼，享車上每人399元的購票優惠；車牌號碼對中兩碼以上，享車上每人299元門票優惠價，同一號碼不重複計算，每輛機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人。

劍湖山渡假大飯店日前推出高CP值的「一泊三食瘋玩樂園」專案，入住可暢遊主題樂園，再加上早餐、下午茶及主題樂園午餐，兩人成行3999元起，即日起再加碼延長使用期間至3月31日，另飯店內的自助式西餐廳「蔚藍西餐廳」也推出超優惠用餐專案，在3月2日前兩人用餐，第二人只要228元。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮遠雄海洋公園則在228三天連假推出門票優惠，只要身分證為A、C、F、G、U、V開頭，或設籍台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東，兩人同行可享門票5折優惠；12歲以下兒童，只要搭配一位同行者購買全票，可享免費入園。

關鍵字： 優惠快訊 劍湖山世界 雲林旅遊

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