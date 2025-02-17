阿里山櫻花季登場！百年蒸機賞櫻列車　僅3梯次 2／25開放訂票

▲▼ 阿里山櫻花季，百年蒸汽火車穿越花海遊客搶拍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每年春天，阿里山的櫻花如約盛開，為山林披上一層粉紅外衣。林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)，在浪漫的花季推出「綻放舞櫻」主題遊程，搭乘國內外知名的國寶級31號蒸汽火車附掛全臺灣檜木所打造的檜木車廂，暢遊林間感受阿里山萬物生氣蓬勃，來趟全臺最高車站鐵道春季遊，感受鐵道山林古典魅力。

「綻放舞櫻」蒸汽主題列車限定3梯次，行駛3月11日、3月25日上及4月1日各1梯次(活動於阿里山森林遊樂區內)，費用2,999元/人，每梯次皆限額100人，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品。





林鐵及文資處特別推出「綻放舞櫻」主題列車，特請「漫步在雲端的阿里山」阿里山生態攝影達人黃源明領路，探索秘密拍攝景點。最令人期待的景致，莫過於蒸汽火車自沼平車站緩緩駛出，沿著S型軌道與粉嫩櫻花一同入鏡，伴隨蒸汽火車鳴笛聲響起，沿途櫻花隨風搖曳，奏響一曲春日磅礡交響樂。搭乘小火車賞櫻已成為阿里山櫻花季的經典亮點之一。

▲▼ 阿里山賓館櫻花季時，周遭櫻花滿地粉紅樣貌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

想要捕捉櫻花鐵道經典畫面，還可以從阿里山派出所、往返沼平車站的鐵路沿線，沿線兩側的櫻花樹成為鐵道迷必拍的櫻花鐵道熱點；賓館周邊的櫻花、各式花種爭奇鬥艷的綻放，吸引許多遊客的目光，櫻花季期間入住櫻花主題房，即贈櫻花福袋內容包含櫻花設計系列商品，穿著日式和服拍照打卡，感受阿里山生氣蓬勃的粉紅浪漫與鐵道山林古典魅力。

▲ 阿里山賓館打造櫻花套房 。（圖／記者翁伊森翻攝）

櫻花季火車賞櫻主題，由國寶級31號蒸汽火車附掛台灣檜木所打造的檜木車廂，並由「漫步在雲端的阿里山」阿里山生態攝影達人黃源明領路，探索秘密拍攝景點，也可以預訂阿里山賓館櫻花季限定套房、櫻花季主題房，溫馨待客服務人員，沉浸在獨一無二的阿里山粉紅的奇幻旅程！

▲ 日式和服體驗花道賞花。（圖／記者翁伊森翻攝）

林鐵及文資處自113年42號隧道竣工後火車行經十字路至二萬平路段，十字路為林業鐵路與部落古道交會處，二萬平則為海拔2,000公尺看雲海處，本組設計套票乘載了42號隧道工程的偉大，更象徵「十二萬分的美好」，獨家設計極具收藏價值，勢必成為鐵道愛好者間的新話題！首波十字路至二萬平紀念車票套組將於近期正式開賣，套票一式三款，張張皆為手工精心印製，票面文字寓意深厚，分別為十二萬分幸福、財富及健康。遊程及報名資訊詳林鐵及文資處官網與FB





▲ 百年蒸汽火車。（圖／記者翁伊森翻攝）



林鐵及文資處所推出主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/AllNews)、 FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或可洽(05)2779843#356陳小姐。