Mr.Wish打造情人節告白神器「雪頂蕎麥輕乳」！還有3款蕎麥新品

▲Mr.Wish推情人節告白神器新飲品「雪頂蕎麥輕乳」。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」打造情人節告白神器新品「雪頂蕎麥輕乳」，選用蕎麥茶搭配醇厚鮮奶，再鋪上一層起司奶油打發成的滑順鮮奶油，每一口都能喝到鹹甜口感，同步推出3款蕎麥系列飲品，2月14日起於全門市上市。

▲同步推出3款蕎麥系列飲品。

Mr.Wish推出情人節限定飲品「雪頂蕎麥輕乳」，茶底嚴選100%台灣頂級蕎麥茶結合醇厚鮮奶，頂層擠上特別引進的起司奶油打發成綿密鮮奶油，口感輕盈柔滑，最後撒上堅果碎粒，打造鹹甜交織的滋味，每杯售價79元。

同步推出3款蕎麥飲品，包括2款無咖啡因的「黃金蕎麥（售價40元）」、「蕎麥鮮奶（售價65元）」，以及低咖啡因的「蕎麥青茶（售價40元）」，2月14日起於全門市開賣。

為歡慶情人節到來，Mr.Wish也攜手外送平台foodpanda推出「大杯茉香綠茶買1送1」優惠，且不限購買杯數，即日起至2月28日限時開跑，詳細優惠內容依平台為主。

▲御私藏推情人節新品「莓辦法不愛荔」。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

同樣為迎接西洋情人節，「御私藏Cozy Tea Loft」也推出應景新品「莓辦法不愛荔」，底層鋪滿香甜Q滑的荔枝果凍，中間堆疊濃巧克力，最上層淋上酸甜綿密草莓奶蓋，口感豐富甜蜜，售價90元，2月13日起正式開賣，至2月15日前還可享「第2杯半價」優惠，提醒須加入官方LINE帳號註冊會員並領券才可享優惠。