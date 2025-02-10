登歐洲之巔　瑞士阿爾卑斯「峰」雲會

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

「仁者樂山，智者樂水」，瑞士氣勢山水美景，顛覆了腦中的所有想像。遊覽少女峰，登上歐洲之巔，宛如為瑞士之旅鑲嵌一顆王冠上的寶石。





▲瑞士少女峰海拔4158公尺，有壯麗的冰川和雪山風景。

少女峰是瑞士阿爾卑斯山脈中的一座著名山峰，一般觀光客登上少女峰都是搭火車至小夏戴克，再轉搭登山列車上至少女峰車站。不過，現在有更省時的玩法！少女峰鐵路公司於2020年底全新打造的纜車「艾格峰快線」開通後，旅客從格林德瓦站搭快線，只要15分鐘即可抵達2,328公尺高的艾格冰川站，後續轉搭約26分鐘的登山齒輪火車，全程僅須約41分鐘的交通工具，就能登上海拔3,454公尺~歐洲海拔最高火車站的少女峰站。沿途欣賞綠坡襯托雪山峻嶺的奇景；居高臨下俯視美景，阿爾卑斯山脈傲人氣勢盡收眼底。除此，還有馬特洪峰、白朗峰、瑞吉山、石丹峰等，熱愛山岳的玩家絕對不能錯過。





▲在利菲爾湖前可以拍到馬特洪峰倒影。

位於瑞士與義大利邊界、靠近策馬特小鎮的馬特洪峰，有著高峻挺拔的山勢、三角錐狀的外形，深受攝影家、登山者的喜愛。熟門熟路的旅客，會選擇安排於策馬特連住兩晚，創造兩次欣賞金色馬特洪峰日出美景的機會；在利菲爾湖前，能見到難得的馬特洪峰倒影，彷若置身於歐洲名畫之中。





▲伯連那列車穿越阿爾卑斯山脈，沿途欣賞冰河及山峰壯麗景色。

瑞士，是歐洲鐵路密度最高的國家，景觀列車帶領旅人一窺巍峨高山、秘境湖泊，必乘的三大景觀列車：伯連那列車、冰河列車、黃金列車，顛覆旅客對山岳、湖泊的想像。



伯連那列車行駛在歐洲海拔最高的高山鐵路，列車全線穿越55條隧道、196座橋梁與千分之七十的斜坡，更有360度拱橋環繞的鐵道設計，在2008年入選為世界文化遺產。

其中黃金列車，車程約五小時，連接了瑞士西南部法語區日內瓦湖畔的蒙特勒往北到瑞士中部德語區的琉森，中間還會停靠登少女峰必經的「茵特拉肯」等瑞士中部最精華路段，沿途行經阿爾卑斯山野、八座湖泊、三座山口，地形變化起伏，因而得名「黃金列車」。夏季推薦黃金列車全面升等為頭等艙，舒適的欣賞沿途景緻。





▲黃金列車所到之處皆美景，氣勢連峰令人難忘。

知名的冰河列車，經過全世界最複雜的阿布拉登山鐵道，連續螺旋形及S型登山景觀，令人目不暇給。同樣大名鼎鼎的黃金列車，於茲懷斯文－蒙投段，延途經過湖泊、峽谷等，集合瑞士景觀精華，一幅幅阿爾卑斯山美景近在眼前。





▲瑞士湖光山色有著獨樹一格的迷人風情。

搭乘遊船，能用不同的角度欣賞湖光山色。位於瑞士中部的盧森湖，是瑞士最美的珍珠，在渡輪上遊覽秀麗風景，還能遠眺阿爾卑斯山脈連峰；搭乘盧加諾湖遊船，飽覽山光水色，其實湖的另一邊就是義大利；許多旅客喜愛的蕾夢湖，則是瑞士境內最大的內陸湖泊，涵蓋範圍橫跨瑞士與法國，乘船賞湖景直達西庸古堡，感受中世紀水上城堡的魅力。





▲瑞士起司火鍋搭配麵包，是當地經典菜餚。

瑞士讓人豎起大拇指的不只有山水美景，由於純淨的自然環境孕育出好乳源，瑞士起司火鍋味道特別濃郁，是當地經典菜餚。對瑞士熟悉的旅遊業者，也能為旅客安排米其林推薦餐廳、廚師帽評鑑餐廳，讓味蕾也一起徜徉在瑞士的美好之中。

推薦行程

★瑞士阿爾卑斯峰雲會13天 https://reurl.cc/p94Ykl

出發前90天報名付訂優惠3,000元

特色：

●五大名峰：少女峰、馬特洪峰、白朗峰、瑞吉山、石丹峰

●三大景觀列車：伯連那列車、冰河列車、黃金列車

●三遊船：盧加諾湖、盧森湖、蕾夢湖

●美食：米其林推薦餐廳、廚師帽美食體驗

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