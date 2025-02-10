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美到要花瘋了！日本四大夢幻花海一次看

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

一片花海不夠，一次賞四種不同花海才叫過癮！

日本春季除了必賞的櫻花，在四月中旬～五月更有視覺系的多重享受，紫藤、粉蝶花、芝櫻、杜鵑花，令人驚呼的花海將大地妝點得夢幻浪漫，每一個場景都是絕景！
 

▲▼ 日本,花海,足利花卉公園,紫藤,粉蝶花,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲「足利花卉公園」擁有日本最大級的紫藤瀑布。

CNN十大夢幻景點～足利市藤花公園，園內最著名的就是樹齡上看百年的大紫藤，光是藤架範圍就有600個榻榻米大，在全世界都十分稀有，大量垂掛而下的花穗，壯觀有如紫色瀑布，除了350株藤花競演，還有5千棵以上的杜鵑大亂鬥，叫人眼花撩亂。
 

▲▼ 日本,花海,足利花卉公園,紫藤,粉蝶花,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲常陸海濱公園可愛的粉蝶花，美的太犯規。

茨城縣常陸海濱公園，每年4月下旬～5月上旬，約450萬朵粉蝶花齊開，宛若成千成萬蝴蝶一起翩翩飛舞，這可愛的小花又叫做瑠璃唐草，把見晴之丘染上一片優雅的紫羅蘭色，令人陶醉。
 

▲▼ 日本,花海,足利花卉公園,紫藤,粉蝶花,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲埼玉縣秩父巿的羊山公園有日本最大的芝櫻花海。

芝櫻並不是櫻花，而是一種繡球花，可以形成大片花海，日本最大的芝櫻花海就在羊山公園的芝櫻之丘，春季芝櫻把整片山坡幻化成粉紅系拼布。此外，市貝町的芝櫻公園，也能見到如地毯般的花海。
 

▲▼ 日本,花海,足利花卉公園,紫藤,粉蝶花,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲世界第一的杜鵑花公園，就在一萬株杜鵑花的館林杜鵑花岡公園。

春天的使者是杜鵑花，又叫做躑躅，館林的杜鵑花絕對巔覆你對杜鵑花原有的概念，公園內有上萬株杜鵑，更有一條杜鵑花隧道和一棵高度超過 5 公尺的杜鵑花樹。除此，笠間杜鵑花公園，也能看到杜鵑花怒放滿山丘。

推薦行程
★東京．紫藤 芝櫻6日》足利紫藤、常陸粉蝶、館林杜鵑、羊山芝櫻、溫泉饗宴 https://reurl.cc/6jk4Dr
四月限定，4/20、24保證出團
限定團限前10名，每位優惠4000元

●保證2晚溫泉旅館、全程餐標升級
●安排長瀞川扁舟 賞疊岩美景
●日本三大名園之一～水戶偕樂園
●東京台場鋼彈、登上晴空塔

★九州．紫藤 杜鵑5日》藤園隧道、紫藤杜鵑名所、黑木大藤、天空步道、溫泉饗宴 https://reurl.cc/oVXb1D

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 日本 花海 足利花卉公園 紫藤 粉蝶花 七逗旅遊網 鳳凰旅遊

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