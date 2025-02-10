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天王級美景！解鎖美國6大國家公園

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

懂玩的旅人心中，美國國家公園有許多人生必遊之處，像是世界七大奇景之一的大峽谷國家公園、有全美國最美步道的錫安國家公園、濃縮洛磯山脈秀麗之美的大提頓國家公園等，無疑都有天王等級的旅遊勝景。

盤點美國國家公園的六大天王，經典美景讓人驚呼，沒親眼見過真的太可惜！
 

▲▼ 美國國家公園,大峽谷,黃石公園,錫安國家公園,布萊斯峽谷,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲絕對震撼！美國大峽谷最壯麗的區域就在它的南緣。

世界七大奇景之一的大峽谷國家公園，是億萬年來科羅拉多河與其支流鬼斧神工的大自然傑作，也是美國自然歷史的寶藏。最受旅客歡迎的大峽谷南緣，可以見到壯麗美景，馬德點、光明天使等地，沿途都是拍照取景的好所在。
 

▲▼ 美國國家公園,大峽谷,黃石公園,錫安國家公園,布萊斯峽谷,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲黃石公園的大稜鏡溫泉又被稱為「地球之眼」。

你知道世界上第一個國家公園是哪個嗎？答案是黃石國家公園。在地質學上，黃石公園是世界最大的噴泉區，到處可見溫泉群，而園區管理局奉行「大自然法則」理念管理，開園一百多年來仍保存原有風貌。想要慢遊黃石公園，不妨安排住宿公園西口小鎮2晚，讓旅程更從容。
 

▲▼ 美國國家公園,大峽谷,黃石公園,錫安國家公園,布萊斯峽谷,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲錫安國家公園紅褐色懸崖峭壁與峽谷，有如美麗的山水畫。

位於猶他州西南方的錫安國家公園，維琴河從中蜿蜒流過刻蝕出錫安峽谷，形成高大險峻的傲然峽谷，在這裡，可以見到紅褐色的粗獷岩石與翠綠色的茂盛森林交映。而知名的天使降臨之頂Angeles Landing，則被評選為全美最美的十大步道之一。
 

▲▼ 美國國家公園,大峽谷,黃石公園,錫安國家公園,布萊斯峽谷,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲布萊斯峽谷石柱群雄偉如寶劍直入雲霄。

同樣位於猶他州西南部的布萊斯峽谷國家公園，與錫安國家公園同屬科羅拉多高原的一部分，但兩者所呈現的景色卻不同。布萊斯峽谷岩石以色彩富及形狀多樣而聞名，如寶劍形狀的岩柱染上深深淺淺的灰色、橙色、棕色、紅色，形成了七彩霞谷，不得不讓人讚嘆造物者的神奇。
 

▲▼ 美國國家公園,大峽谷,黃石公園,錫安國家公園,布萊斯峽谷,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲拱門國家公園在清晨或黃昏時是最好的觀賞時間。

而猶他州東方的拱門國家公園，面積約有310平方公里，令人歎為觀止的石拱超過2千座，是地球上數量最多、也最密集的天然拱石群。眾多拱門中的精緻拱門Delicate Arch，經歷長時間風雨侵蝕卻沒有倒塌，成為拱門國家公園和猶他州主要地標，其他著名的還有雙圓拱門、景觀拱門、平衡石等。
 

▲▼ 美國國家公園,大峽谷,黃石公園,錫安國家公園,布萊斯峽谷,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲大提頓國家公園濃縮了洛磯山脈秀麗之美。

沒有最美，只有更美！黃石國家公園以南的大提頓國家公園，享有最秀麗的國家公園美名，整個山脈擁有8座超過3658公尺的山峰，群山中的三個花崗岩尖山，吸睛度滿點，山頭終年積雪，氣勢非凡。
 

▲▼ 美國國家公園,大峽谷,黃石公園,錫安國家公園,布萊斯峽谷,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲羚羊峽谷之美被形容為凝固的波浪。

除了六大知名的國家公園之外，旅程中還能加碼拜訪兩大秘境：羚羊峽谷、紀念碑山谷。

羚羊峽谷屬於納瓦荷族保護區，過去是叉角羚羊棲息處。峽谷內鮮豔紅如鬼魅的砂岩，在不同角度的光線下，呈現出魔幻又神祕的氛圍，曾被CNN評為上相又好拍的景點第一名。

推薦行程
★美國 六大天王 二大秘境 國家公園15天 https://reurl.cc/kMQ5jb
5～10月出發，限時第二人減5000
5/24保證出團

●行程安排6大國家公園：大峽谷、錫安國家公園、布萊斯峽谷、黃石、大提頓國家公園、 拱門國家公園
●加碼2大祕境：羚羊峽谷、紀念碑山谷(吉普車前往)

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 美國國家公園 大峽谷 黃石公園 錫安國家公園 布萊斯峽谷 七逗旅遊網 鳳凰旅遊

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