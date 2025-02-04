台北嘉佩樂酒店即起開訂！住一晚逾2萬元　有漂浮艙、2專案搶先看

▲台北嘉佩樂酒店即日起開放預訂，最早入住日為4月1日。（圖／台北嘉佩樂酒店提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

台北又有新飯店開幕！台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 即日起開放預訂，首波推出兩大住房專案，分別為一泊一食的「啟幕嘉年」、一泊二食「靈感嘉旅」，每房每晚20,559元（含稅金及服務費) 起，4月1日起開放入住。

▲一樓的「鵲羽軒」大廳酒吧以柔和光線和溫馨布局，營造如家般的氛圍，也是早餐場所和社交空間。



台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 坐落於敦化北路一段139號，鄰近台北101、台北小巨蛋及松山機場，酒店由國際設計師 André Fu 打造，以「城市綠洲」為核心概念，一共規劃86間雅緻客房與套房。

▲酒店規劃86間客房與套房，房型包括卓越客房、豪華客房、尊榮客房、璀璨客房，以及豪華套房、璀璨套房和嘉佩樂套房等7種。



房型包括卓越客房、豪華客房、尊榮客房、璀璨客房，以及豪華套房、璀璨套房和嘉佩樂套房等7種，坪數從14.5坪起跳，最大套房達81.6坪。尊榮客房設置專屬陽台；璀璨客房及套房則擁有私人露台及戶外泳池，隱蔽性十足。業者透露，酒店有19間房可以欣賞台北101，還能眺望群山環繞的壯麗景致。

▲嘉佩樂設施包括芳療室、漂浮艙、烤箱和蒸氣房等。



設施包括芳療室、漂浮艙、烤箱和蒸氣房，並配備先進的 Technogym 健身器材與專屬私人教練。而位於14樓的戶外泳池則以歐洲景觀為靈感，池畔環繞著一整排綠植栽，彷彿築起一面天然的綠色屏障，隔絕城市的喧囂，飽覽台北101風光。

業者即日起祭出2大住房專案，其中「啟幕嘉年」含翌日香檳早餐，並贈3千元抵用券，可用於酒店芳療SPA、漂浮艙體驗、「文旅嘉選」遊程，以及折抵館內5間餐廳消費。一泊二食的「靈感嘉旅」除了隔日早餐外，另含入住當晚的雙人晚餐，旅客可選擇於「焰28」西餐廳享用融合融入台灣風味的現代炭烤料理，或是「榕居」中餐廳品嚐粵式佳餚。

▲「文旅嘉選」活動將帶住客前往山頂僻靜的私人茶園，探索台灣千年的茶文化。



旅客可透過24小時客房餐飲服務享受多元化的美食，還能於標誌性的嘉佩樂客廳品嚐精選輕食與飲品，體驗無微不至的尊榮服務。此外，嘉佩樂文旅官也將在客廳為旅客制定個性化的旅行體驗，包含沉浸於大稻埕悠久的歷史魅力，或至山頂僻靜的私人茶園，深度探索台灣千年的茶文化。

▲▼台北六福萬怡推出「食宿雙饗1+1」住房優惠，228連假、清明假期皆適用；豪華客房。（圖／台北六福萬怡提供）



另外，台北六福萬怡推出「食宿雙饗1+1」住房優惠，228連假、清明假期皆適用。入住豪華客房一大床，即可加價999元享原價2,948元的粵亮廣式料理「靓皮烤鴨二吃」，或是南港超人氣吃到飽「敘日午餐兩客」，大啖百餘道異國佳餚，囊括日本生食級干貝、現切爐烤肋眼牛排及紅酒燉牛頰等，敘日全日餐廳更於2月推出全新主題「星馬綺饗」，推出數10道南洋道地美食與飲品無限暢吃。