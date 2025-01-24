到大阪免排隊換票！台灣人最快2月掃碼就能搭「HARUKA」關空列車

▲JR西日本即日起在大阪、京都等車站陸續啟用QRcode搭車服務。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接即將到來的2025大阪萬博，並讓海外旅客在關西地區移動時更方便，JR西日本宣布從即日起啟用QRcode搭車服務，用手機掃碼就能進站搭車。針對海外旅客，預計從2月中旬陸續開賣「WEST QR」優惠車票，如關空特急列車「HARUKA」等車票，在台灣用手機就能先劃位，不需再兌換車票。

隨著行動裝置越來越普及，JR西日本計畫擴大ICOCA服務與導入QRcode掃碼搭乘服務，從1月19日起，大阪、京都部分路線車站已陸續可使用QRcode掃碼進站，3月中旬後陸續擴大服務範圍。

▲未來台灣人搭HARUKA關空特急列車掃碼就能乘車。（圖／記者蔡玟君攝）

針對海外旅客，JR西日本規劃訪日客專用的「WEST QR」優惠車票將於2月中旬後陸續透過旅行社開賣，其中包括關空特急列車「HARUKA」單程車票，台灣旅客購買後，在家用手機就能事先選擇搭乘班次與劃位，抵達日本後免排隊換票，掃碼就能搭車。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）