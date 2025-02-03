MSC榮耀號就是景點！網美必拍推薦

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

MSC榮耀號本身就是一個旅遊景點，吸引許多旅客慕名而來，在郵輪上拍美照、享受豪華設施與五星級飯店服務，無與倫比的優質旅程，你還沒有體驗過嗎？





▲閃耀奪目的施華洛世奇水晶旋梯有61440顆奧地利水晶鑲嵌。

網紅、網美通常選擇獨特風格的地點，拍攝吸引人的照片分享在社交媒體上，備受喜愛的MSC榮耀號施華洛世奇水晶旋梯，有61440顆奧地利水晶鑲嵌，璀璨閃耀、光彩奪目。換上小禮服來到這裡，輕鬆為自己拍出網美照片，上傳到網站上鐵定引起友人一波話題。





▲榮耀大道上方的天幕耀眼圖像瞬息萬變。

同樣受到拍照旅客喜歡的，無疑就是榮耀大道。榮耀大道設計上運用大量時尚元素，每個角度都散發潮流風格，頭頂上的天幕由1450塊LED螢幕組成，耀眼的圖像瞬息萬變。有人分享，想要拍攝榮耀大道最佳照片的地點，要到第七層的老船長酒吧門口。

除此，還有16層的甲板和船尾，拍人物時可以同時取景遼闊大海，增強了照片的層次感，也是許多人爭相拍照的地方。





▲在XD互動影院中觀賞電影，體驗身歷其境的視覺效果。

對於小朋友來說，MSC榮耀號有著無限吸引力。室內外游泳池、刺激的滑水道、樂高俱樂部，每天玩一樣都玩不完，更有XD互動影院，置身在4D虛擬影院中，原地坐穩就可以穿梭宇宙，展開一連串的冒險旅程。





▲MSC榮耀號上的舒適艙房讓旅客每晚睡得香甜。

MSC榮耀號乘載了無數豪華設備，除了給旅客嶄新娛樂體驗之外，當然也包含了舒適的五星級飯店服務。

郵輪上總共有2,217間客艙，包括了：浪漫璀璨的施華洛世奇水晶艙房、雙層豪華寬敞的複式套房、一家三代同堂的海上超級家庭房、大海美景一覽無遺的愜意海景房等，超過10種房型滿足各種不同需求。





▲YC地中海遊艇會有許多專屬VIP設施。

享受人生的退休人士，一定要知道MSC榮耀號船頭的「船中船」地中海遊艇會。

會員享專屬VIP登船優先通道、劇院專屬VIP坐席等，能暢行無阻盡享MSC榮耀號上所有休閒設施，另有遊艇會專屬泳池、餐廳、景觀酒廊，歐洲百年世家傳承的尊貴禮遇，低調的奢華，盡在不言中。

推薦行程

★MSC榮耀號4/5/6日

2025年6-7月出發 日韓假期

早鳥優惠 每房減6,000元

詳情請上：

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