全新「七彩星苑」秘境藏身北市！漫步碎石步道賞醉蝶花、草編熊

▲大安森林公園再添新秘境 「七彩星苑」。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

大安森林公園內多了一處「七彩星苑」小花園！園內中央設置木桌椅，並新增高低錯落的木平台，四周種植醉蝶花、金魚草、飛燕草、鼠尾草等花卉，以及4公尺高的草編台灣黑熊裝置，台北人走春可別錯過這處春意盎然的療癒天地。

▲多種石材與木材融入原有自然環境，搭配醉蝶花、金魚草、飛燕草、鼠尾草、一串紅等季節植栽，呈現多層次變化。

「七彩星苑」昨（21日）起開放參觀，鄰近大安森林公園三號門，該區去年10月由財團法人七星環境綠化基金會認養，基金會以創造都市裡的原野風格為理念，採用多種自然型態的石材與木材融入原有自然環境，搭配醉蝶花、金魚草、飛燕草、鼠尾草、一串紅等季節植栽，呈現多層次變化。

▲多種石材與木材融入原有自然環境，呈現多層次變化。

另外，花園中央設置了木桌椅，更整合原有的榕樹林蔭道，新增高低錯落的木平台，配合開闊的草皮區，可以讓小孩盡情跑跳，親子共度美好時光。

▲▼沿著碎石步道漫步，會看到木頭製作的鹿，以及超過4公尺高的草編台灣黑熊裝置。

花園裡設計了碎石步道，讓旅客穿梭其中，感受春天欣欣向榮的生命力。因應農曆新年到來，「七彩星苑」主景為一對透過農業資材循環經濟製作、超過4公尺高的草編台灣黑熊裝置，眼尖的民眾會發現，台灣黑熊就是先前關渡花海的「竹澗熊蹤」裝置，整體融入了田園風格，顯得毫不違和。