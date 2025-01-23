▲▼全家大小一同出遊！六福村超High走春之旅　視覺味覺饗宴一次滿足

▲新春假期來到六福村不僅有好玩還有好吃，享受視覺味覺饗宴一次滿足的走春盛典。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

迎接假期的到來，六福村為遊客準備了一連串的視覺與味覺饗宴，讓走春之旅充滿了歡笑與驚喜。像是在阿拉伯皇宮城堡前繽紛奢華的炫金泡泡球，成了今年春節的超夯打卡熱點，每個泡泡都象徵著幸福與財富。還有在中央魔術廣場熱鬧展開的《金沙奇幻旅程遊行》，盛大隊伍加上華麗服裝與精彩的舞蹈動作，熱鬧的走春盛典讓大小朋友全都看得目不轉睛。

▲夢幻金奢泡泡球象徵著幸福與財富，成了超夯熱門打卡熱點。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

六福村也為遊客準備了許多精彩的演出，《皇宮奇緣》充滿著濃濃異國風情，搭配演員們精彩演出，讓所有民眾享受聽覺與視覺的雙重滿足。不僅如此，搭配著精湛的舞蹈動作以及超酷炫特技融入其中的《荒野酒館》，沉浸式感受讓自己彷彿也成了置身其中的一員。民眾楊先生驚嘆表示，「我真的很震撼！表演者的神韻表情非常性感，然後舞蹈也很流暢，整體觀看下來感覺非常棒，是很值得一看的表演。」民眾羅小姐則提到，「整體表演不僅只有跳舞，還有加上戲劇成份與特技演出，我覺得非常好看！而且每一位在表情控管和舞蹈動作的流暢度上都很好。」

▲《金沙奇幻旅程遊行》盛大隊伍加上華麗服裝，熱鬧的走春盛典讓大小朋友全都看得目不轉睛。

玩完好玩的設施、看完精彩表演，肚子餓了也不用擔心。動物造型雞蛋糕、小熊奶茶，還有讓人光看就流口水的起司炸雞、黃金薯薯等一一端上桌，好吃好喝要來滿足你的胃。民眾黃先生說，「我覺得都很好吃，像這個薯條它有搭配肉末和辣椒，多了一層風味；還有像這個蛋糕它有很多動物造型非常可愛，感覺小朋友會很喜歡。」民眾周小姐則說，「我一看到小熊奶茶就好愛，它戴著一條小圍巾還有帽子，可愛的讓人看了都要融化；另外像是炸雞和雞蛋糕也很好吃，不僅視覺上滿足，味覺上更是讓人吃了一口就停不下來。」

▲可愛爆擊！多樣美味滿足你的五臟六腑。

▲迎接蛇年絕不能錯過的限定周邊！青蛇玩偶及鑰匙圈還有多樣動物造型商品等。

千萬不能錯過的還有蛇年限定周邊商品，包括金巳青蛇玩偶及鑰匙圈、煙花泡泡機、動物造型帽系列、動物大頭DIY髮箍、發財禮盒小車以及公主夢幻變裝等。歡喜迎接蛇年到來，六福村還準備了多項新春優惠，包括買大送小，原價購買成人票就贈孩童票（三歲以上未滿十二歲），還有生肖屬蛇以及60歲以上（需有購票者陪同）民眾免費入園， 如果你是桃竹鄉親還有優惠599元。

▲▼六福村還準備了許多精彩演出，表演者精湛的舞蹈搭配超酷炫特技融入其中。

同時新春限定，一連五天的《燦金花火秀》長達300秒的璀璨煙火熱鬧綻放，華麗絢爛點亮新的開始，金光璀璨迎新春，六福村陪你過個「金」喜年。