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中山區新手搖店「青山」1／11開幕！3款飲料限時1天免費喝

▲▼青山中山南西店。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲青山全台第4家門市插旗中山商圈。（圖／青山-青茶專業製作提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「青山-青茶專業製作」全台第4家門市落腳中山商圈，預計1月11日起正式開幕，並祭出「3款飲料免費喝」、「第2杯5折」、「全品項73折」共3大限時優惠。

繼在東區、通化夜市、府中商圈連開3店後，青山第4間門市「中山南西店」將在1月11日插旗中山商圈手搖一級戰區，店裝維持簡約侘寂風設計，並以手刷感淺杏仁色系呈現，櫃檯旁更特意保留附有小邊桌的座位區，讓消費者可以稍作休息。

同步祭出3大開幕優惠，1月11日限時1天來店可享「指定飲品免費喝」，包括冬青、桂花玄米茶與天蟬那堤任選1杯；第2杯起則可享「全品項5折」優惠，每人限購5杯；1月12日起至1月14日還有「全品項73折」優惠，每人同樣限購5杯。

▲▼東區新開手搖飲「青山-青茶專業製作」。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲青山飲品主打高山青茶，同步提供奶蓋、果茶等多種選擇。

青山飲品主打「高山青茶」，精選4款來自世界各地、中高海拔的高山茶，以4季作為靈感命名，包括帶有梔子花香的「春青」、蜜香堆疊木質風味的「夏青」、茶湯有著奶香的「秋青」及具有冷冽青草香的「冬青」，最便宜1杯只要30元；純茶類還有菊花茶、蕎麥茶等4款無咖啡因茶飲；同步提供奶蓋、奶茶、果茶及加料系列飲品。

▲▼東區新開手搖飲「青山-青茶專業製作」。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲同步推出多款創意配料像是蕎麥珍珠、菜燕青茶等。

更打造多款創新配料，像是帶有穀物、焦糖香的「蕎麥珍珠」，搭配鮮奶茶最適合；「菜燕青茶」則把市場傳統甜點菜燕變身成手搖配料，清甜冬瓜搭配微脆咀嚼口感，建議搭配帶有梔子花香的春青最好喝；還有「蕎麥奶蓋」，把法國Elle&Vire鮮奶油結合焙香蕎麥粉製成綿密奶蓋，配上玄米茶，一次就能喝到不同穀香的層次感。

青山中山南西店
地址：台北市中山區中山北路一段140巷13號

▲▼CoCo冬韻擂焙珍奶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo冬韻擂焙珍奶今天買1送1。（圖／CoCo提供，下同）

另，CoCo今日好友日推「大杯冬韻擂焙珍奶第2杯0元」優惠，相當於買1送1，2杯只要70元，換算下來單杯35元就能喝，且糖度、冰量可任選，開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於都可訂線上點單平台使用，也可直接使用你訂點單平台享優惠，優惠以自取為主、須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲▼CoCo聯名小龍女啦啦隊。（圖／CoCo提供）

▲CoCo聯名小龍女啦啦隊。

且為迎接小龍年，CoCo也驚喜找來味全龍啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」聯名，不僅推出李多慧、小映、Queena、小珍奶限定飲料杯，還有專屬「小龍女QQ鮮奶茶」飲品，是地瓜圓、小芋圓搭配鮮奶茶的組合，加碼還有一系列聯名周邊，包括紅包袋、應援徽章通通有。

▲▼CoCo聯名小龍女啦啦隊。（圖／CoCo提供）

▲加碼推出一系列聯名周邊。

★CoCo聯名小龍女周邊一次看：
●小龍女紅包袋：1月16日於門市購買QQ鮮奶茶2杯就送限量小龍女紅包袋1份，送完為止，單筆可累加贈送。
●小龍女髮香卡：1月16日起於門市購買珍珠鮮奶茶2杯就送限量小龍女髮香卡1張，送完為止；每張發票限兌1次，不可挑款。
●小龍女磁鐵：2月3日起於門市消費滿200元，須包含QQ鮮奶茶1杯以上，即送小龍女磁鐵1個，送完為止。
●小龍女圓扇：2月10日起於門市消費3Q鮮奶茶2杯即送小龍女圓扇1個，送完為止；每張發票限換1次，不可挑款。
●小龍女徽章：3月3日起於門市購買鮮奶系列飲品2杯（不含咖啡拿鐵）即送限量小龍女徽章1個 ，送完為止；每張發票限換1次，不可挑款。

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