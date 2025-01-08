日本人氣吐司專賣店「銀座仁志川」登台　首店1／10開幕

▲銀座仁志川的定番高級吐司。（圖／銀座仁志川提供）

記者黃士原／台北報導

台灣民眾有口福了！來自日本的排隊吐司專賣店「銀座仁志川（銀座に志かわ）」正式登台，1號店落腳台北東區商圈，1月10日開幕，除了招牌吐司外，還販售2款主廚聯名抹醬。

吐司專賣店「銀座仁志川」所隸屬的母集團「OSG Corporation」，主要提供企業用鹼性水飲水機、家用飲水機。2018年時，看中民眾對於吐司的熱烈喜愛，在東京銀座創立吐司品牌「銀座仁志川（銀座に志かわ）」，創新使用鹼性離子水來製作吐司，擁有細緻又具彈性的口感，曾創下「連續80天提早完售」的紀錄，目前在日本已有上百間分店。

▲「銀座仁志川（銀座に志かわ）」創新使用鹼性離子水來製作吐司。（圖／銀座仁志川提供）

2025年1月10日，「銀座仁志川」正式登台，1號店座落於台北東區商圈，主打明星招牌「定番高級吐司」，使用特製的頂級加拿大小麥粉，透過鹼性離子水的滲透力與萃取力，入口就能感受吐司本身的彈性與滑順，連吐司邊都同樣是細緻柔軟。

▲銀座仁志川1月份的「月初旬吐司」─奇異果風味餡。（圖／銀座仁志川提供）

除了招牌商品，台灣1號店每個月也會推出不同口味的「月初旬吐司」，開幕首先登場的「奇異果風味餡」，把奇異果的清新酸味和甜味，搭配細緻回甘的白豆沙，每日限量50個，1月14日前限時販售。

2月10日至2月14日則是推出應景的情人節限定「頂級巧克力吐司」，由日本巧克力名店「Théobroma」主理人土屋公二氏監修，兩顆手掌大小的立方體巧克力吐司為1組，1顆添加蔓越莓、橙皮，並選用Théobroma牛奶巧克力，另1顆則加入橙皮、北海道黑豆、小葡萄乾與Théobroma黑巧克力。

▲阿波黃金柚子蜜抹醬。（圖／銀座仁志川提供）

▲生抹茶蜜抹醬。（圖／銀座仁志川提供）

除此之外，銀座仁志川另一大知名特色，就是持續與不同領域的料理名家、品牌跨界合作，此次銀座仁志川首度登台，即推出兩款特色抹醬，其中「生抹茶蜜」由日本料理名店「くろぎ」的主理人黑木純所開發設計，加入極少量的濃口醬油，讓甜味、鹹味與抹茶的苦澀茶韻達到平衡。

「阿波黃金柚子蜜」則由蟬聯多年米其林三星的「かんだ」店主神田裕行監修，特別使用德島名產木頭柚子和蜂蜜調和，大膽地加入白味噌增添深度。

▲日本大福專賣店「金田屋」首度跨足海外市場，台灣為第一站。（圖／業者提供）

另外，近年在東京爆紅的大福專賣店「金田屋」即將登台，第一家店選在台北市的甜點一級戰區「赤峰街」，目前正在趕工中，預計2月24日開幕。

2021年開幕的「金田屋」位於日本東京銀座，主打新鮮水果大福，但有別於傳統形式，新鮮水果不是包在麻糬裡面，而是與融合奶油乳酪的白豆餡搭配，堆疊成華麗的小塔，是目前東京最夯甜點店之一。