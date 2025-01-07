鶴茶樓開賣「鶴頂紅茶霜淇淋」！還有加料版　1門市限定吃

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「鶴茶樓」首度推出「鶴頂紅茶霜淇淋」，把人氣鶴頂紅茶變成霜淇淋，且特意加入更多茶粉打造濃郁茶感，除了可以單吃外，還有加料版「凍感霜淇淋」選擇，只在西門誠品店限定販售。

▲鶴茶樓首度推出鶴頂紅茶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲鶴頂紅茶還有加料選擇。

鶴茶樓首度開賣霜淇淋，在西門誠品店推出門市限定「鶴頂紅茶霜淇淋」，選用人氣招牌鶴頂紅茶粉入料，搭配生乳製成霜淇淋，有別於一般茶霜淇淋，特意加入更多茶粉，每一口都能吃到濃郁紅茶香，每杯售價60元。

同步提供「鶴頂凍感霜淇淋」選擇，除了可以吃到鶴頂紅茶霜淇淋外，底下還放了凍類配料，有5款凍類任選包括芝麻凍、杏仁凍、鶴頂紅茶凍、桂香烏龍凍、鴛鴦凍（芝麻糊凍+杏仁凍），售價70元。

▲CREMIA冬季限定「甘王草莓霜淇淋」。

另，人氣冰淇淋品牌「CREMIA」今年冬天則把台灣限定人氣口味「甘王草莓霜淇淋」搬出來，使用日本福岡縣「甘王草莓」製成，比起一般草莓更大顆飽滿，口感酸甜多汁，加入北海道牛乳及鮮奶油製成濃醇霜淇淋，草莓牛奶的香甜滋味更濃郁，每支售價150元，推薦餅皮搭配覆盆子口味，也提供原味、巧克力選擇。