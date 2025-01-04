ChizUP!春節限定「烏魚子起司蛋糕」限量上市　還有可愛起司杯

▲ChizUP!春節限定「開運春聯蛋糕」開賣。（圖／ChizUP!提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接農曆新年，美式起司蛋糕名店「ChizUP!」推出春節限定「開運春聯蛋糕」，今年更首度把過年必吃烏魚子結合起司推出限量「烏魚子起司蛋糕」，打造鹹香又濃郁的獨特口感，即日起正式開賣，還可享限時88折優惠，售完為止。

▲「烏魚子起司蛋糕」限量開賣。

▲同步推出小巧可愛的起司杯杯。

ChizUP!春節限定「開運春聯蛋糕」上市，起司蛋糕印有「發」字搭配「財神到」、「財富自由」、「荷包滿滿」等標語，十分應景，除了提供招牌黃金、酸甜藍莓起司、鐵觀音等口味外，今年更推出限量「烏魚子起司蛋糕」，蛋糕以濃郁奶油起司為基底，拌入經過微火烘烤的烏魚子，每一口都能吃到鹹甜濃郁滋味，且可享88折限時優惠。

除外還有輕鬆食用的「春節限定-起司杯杯」，造型小巧可愛，一共有6種口味結合新年開運字酪印，開放消費者自由搭配；即日起於官網開放下單預訂。

▲beard papa’s推1月限定「牛奶巧克力泡芙」。（圖／「beard papa’s提供）

另，過年期間也能吃日系泡芙專賣店「beard papa’s」聯名meiji的最新「牛奶巧克力泡芙」，選用明治黑巧克力結合經典卡士達，最後拌入鮮奶油製成牛奶巧克力卡士達內餡，搭配外酥內軟的泡芙派皮，大口咬下炸出馥郁巧克力香、濃醇奶香，口感滑順不甜膩，每顆售價80元起，即日起至1月31日於全門市開賣或售完為止。

「牛奶巧克力泡芙系列」一共提供日式、法式甜圈、菠蘿、mini共4種派皮選擇；其中，「法式甜圈」為1月限定派皮，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，彷彿鬆餅的口感微酥鬆軟，搭配牛奶巧克力內餡也好吃。