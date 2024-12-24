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手搖飲「聖誕優惠」一次看！五桐號、再睡5分鐘全買1送1

▲▼五桐號蜜后春蘋。（圖／五桐號提供）

▲手搖飲聖誕節優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶聖誕節，各家手搖飲紛紛推出限時優惠，像是五桐號、再睡5分鐘、COMEBUY等皆可享飲料買1送1，春陽茶事則豪送聖誕禮包，一次就能領6張優惠券。

▲▼再睡5分鐘棉被厚奶蓋系列飲品。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘祭出限時1天全品項買1送1。

●再睡5分鐘
再睡5分鐘全門市將於12月25日當天祭出「全品項買1送1」優惠，只要向店員唸出通關密語「一起開心果聖誕」即享優惠，每人限購1組，數量有限、售完為止，提醒優惠開賣時間依每間門市營運狀況為準。

●五桐號
五桐號即日起至2025年1月3日祭出「蜜后春蘋買1送1」限時優惠，每張訂單限購1組，限來店購買，各門市數量有限、售完為止。

●COMEBUY
COMEBUY即日起至12月26日祭出「指定飲品買1送1」聖誕優惠，期間凡購買「大杯烏瓦紅茶拿鐵」或「中杯港式厚奶」，即可免費喝「大杯烏瓦紅茶」1杯，單筆消費最多2組，不開放寄杯，每門市每日限送100杯，送完為止。

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍4大飲品限時買1送1。

●康青龍
康青龍即日起至12月31日祭出「買1送1」年末狂歡好康，優惠飲品包括「桑葚香檸」、「鐵觀音奶茶」、「青龍茶王」及「碧玉茉莉綠茶」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，數量有限、送完為止；至2025年1月2日前加碼在龍來訂線上點餐平台推「粉桃蜜球+金蘋百香打8折」優惠。

●TEA TOP第一味
TEA TOP第一味即日起至12月31日祭出「巨峰葡萄青大杯買1送1」聖誕優惠，換算下來單杯不到33元，只要使用你訂平台且選擇自取即享優惠，且每人不限購買組數，各門市售完為止。

▲▼CoCo莓莓派對。（圖／CoCo提供）

▲CoCo莓莓派對聖誕節當天買1送1。

●CoCo
CoCo將於12月25日限時1天祭出「大杯莓莓派對買1送1」活動，2杯下殺75元，換算下來單杯不到38元，且糖度、冰量可任選，當日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於都可訂線上點單平台使用，也可直接使用你訂點單平台享優惠，優惠以自取為主、須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

●春陽茶事
春陽茶事即日起於官方LINE豪撒「聖誕禮包」，一次可領取6大優惠券包括「檸檬蜜烏龍買1送1」、「烏龍茶系列第2杯5折」、「原茶系列免費升級芝士瑪奇朵」、「全品項大杯折10元」、「冬季限定飲品第2杯7折」及「免費加料券」，限於門市兌換使用，使用期限至12月30日。

●先喝道
先喝道全門市將於12月25日祭出「朵朵海鹽奶蓋系列2杯99元」優惠，茶底提供台灣四季春、英式蜜桃、皇家伯爵選擇任選，每人限購2組共4杯。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 買1送1 聖誕節

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