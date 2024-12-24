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手搖飲「4大飲品買1送1」年末優惠開跑！限時8天

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍4大飲品買1送1限時開喝。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

歡樂年末即將到來，手搖飲品牌「康青龍」推出「狂歡好康」優惠，網羅4大飲品可享買1送1，無論想喝人氣招牌「青龍茶王」，還是暖胃「鐵觀音奶茶」都有，即日起限時8天開跑，只要使用指定外送平台即享優惠。

康青龍年末「買1送1」狂歡好康來了，即日起至12月31日祭出「桑葚香檸」、「鐵觀音奶茶」、「青龍茶王」及「碧玉茉莉綠茶」皆可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，數量有限、送完為止；至2025年1月2日前加碼在龍來訂線上點餐平台推「粉桃蜜球+金蘋百香打8折」優惠。

「桑葚香檸」是以熱銷金萱做為茶底，加入手工特製桑葚醬再搭配酸香檸檬，口感清新酸甜；「粉桃蜜球」則選用香甜軟嫩蜜桃果肉，加入Q彈雙色黑白珍珠，咀嚼口感十足。

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲春陽茶事限時7天送聖誕禮包。（圖／春陽茶事提供）

為迎接聖誕節，春陽茶事即日起則於官方LINE豪撒「聖誕禮包」，一次就可領取6大優惠券包括「檸檬蜜烏龍買1送1」、「烏龍茶系列第2杯5折」、「原茶系列免費升級芝士瑪奇朵」、「全品項大杯折10元」、「冬季限定飲品第2杯7折」及「免費加料券」，限於門市兌換使用，使用期限至12月30日。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 康青龍 春陽茶事 聖誕節 跨年 買1送1

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