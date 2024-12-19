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米其林必比登燉雞湯首度插旗新竹　竹北店暫定明年4月開幕

▲雙月食品社八德店。（圖／記者黃士原攝）

▲雙月食品社蛤蜊燉雞湯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

連續7年米其林必比登推介的人氣店家「雙月食品社」，除了在大台北區持續展店，也開始往其他縣市拓展版圖，繼桃機店、基隆店後，接下來將首度插旗新竹，竹北店預計明年4月開幕。

雙月食品社以湯品聞名，招牌是蛤蜊燉雞湯、元氣鱸魚湯。社長賴永晟表示，雙月的初衷是希望讓客人走進店裡，彷彿回到家中，享用家人用心準備的料理，堅持使用每日產地直送的溫體仿土雞腿肉、台南虱目魚和台灣金目鱸魚排等新鮮食材。

▲元氣鱸魚湯。（圖／雙月食品社提供）

雙月的雞湯採用湯肉分離煮法，首先讓雞骨架燉煮至少8小時，過濾後的雞高湯待客人點餐後，再加入新鮮的溫體仿土雞腿肉烹煮，就能享用新鮮美味且口感彈牙的雞肉。此外，蛤蜊燉雞湯特別加入高山高麗菜，更增添湯的甜味。雞湯價格220元至250元，其他湯品110元至130元，主食有麵、飯可選，價格50至80元，另有各式滷味（10元至60元）。

目前雙月食品社有12家分店（青島店暫停營業中），除了桃機店、基隆店，大多數都是雙北地區，接下來將首度插旗新竹，竹北店預計明年4月開幕，當地民眾就能喝到米其林推薦的湯品。

▲NAGOMI明年第1季要開出第2家店。（圖／欣葉提供）

另外，欣葉「NAGOMI」從2022年開幕以來，就一直是很難訂位的和食吃到飽餐廳，明年第1季將開出第2家，餐廳地點落腳台北市信義區。

NAGOMI是欣葉在2022年推出的Buffet新品牌，提供12類別、近百道精緻和食料理，烹調形式涵蓋生切、煮、蒸、烤、炸等豐富性，光是烤物就有西京燒、柚庵燒、朴葉燒等差異，而炸物則從常見的串炸、磯邊揚、春捲揚，到真丈揚、白扇揚皆有。

關鍵字： 美食雲 必比登燉雞湯 雙月食品社 必比登

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