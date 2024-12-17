ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台灣是最大客源！長野知事來台推觀光　盼明年有台北－松本包機

▲▼長野縣知事阿部守一。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長野縣知事阿部守一來台推廣觀光。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

為了向台灣旅客推廣觀光，長野縣知事阿部守一親率觀光業者來台介紹長野縣魅力，並透露已開始與台灣航空公司與旅行社業者開始洽談，朝向明（2025）年春天起有「台北－松本」包機航線開航。

根據數據指出，2023年造訪長野縣的外國旅客就超過95萬人次，阿部守一表示，前三大客源分別是台灣、香港與澳洲，台灣對於長野縣來說是重要海外市場。此次來台除了推廣觀光、在地觀光設施業者可與旅行社業者直接面對面洽談外，他也透露，目前已和台灣業者洽談「台北－松本」包機航線，期望明年4月後能順利開航。

高遠城櫻花,高遠城址公園,賞櫻,夜櫻,賞櫻名所百選,日本百大名城（圖／伊那市觀光協會提供）

▲高遠城櫻花有天下第一櫻美稱。（圖／伊那市觀光協會提供）

4月除了是櫻花季節，也是知名黑部立山開山期，阿部守一表示，包機直航不僅是方便旅客前往黑部立山，同時更方便深度探索長野縣地區。例如隨著冬季即將到來，長野縣內有多個滑雪勝地，如輕井澤、白馬村等，不同等級滑雪道均有，吸引許多滑雪客造訪，例如澳洲旅客特別喜歡冬季時前往長野滑雪。

▲▼輕井澤王子大飯店東館。（圖／Karuizawa Prince Hotel East 官網）

▲輕井澤王子大飯店滑雪場。（圖／Karuizawa Prince Hotel East 官網）

幅員遼闊的長野縣四季皆有獨特旅遊亮點，如春天推薦前往有「天下第一櫻」美稱的高遠城址公園，看上千棵櫻花盛開美景；夏季可以前往輕井澤避暑，輕井澤王子飯店、輕井澤王子Outlet，都是最受台灣人喜愛的旅宿與購物地。

日本長野縣善光寺（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本長野縣善光寺（圖／記者蔡玟君攝）

《你的名字》取景地之一的諏訪湖，環湖有許多美景，其中「諏訪大社」更是日本最古老神社之一，每7年舉辦一次的「御柱祭」，更名列日本三大奇祭；長野市的「善光寺」，更是日本人心中必朝聖一次的寺院，亦是長野市發展起源，喜歡日本文化的人也推薦必訪。

▲▼日本立山黑部。（圖／可樂旅遊提供）

▲黑部立山。（圖／可樂旅遊提供）

黑部立山更是在台灣最有名的目的地，從長野的扇澤車站開啟旅程，可以選擇一日橫越黑部立山阿爾卑斯山脈路線，走大雪牆、看山中壯闊山脈景色，再一路前往富山縣立山。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 長野縣 長野旅遊 關東旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

猛男著背心露腹肌「泰性感」　網友：可以加入Jolin的舞群

推薦閱讀

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

高雄「亞灣藝術節」雙展區免費入場

高雄「亞灣藝術節」雙展區免費入場

花蓮沒補助掀退訂潮！旅宿業提4訴求救觀光

花蓮沒補助掀退訂潮！旅宿業提4訴求救觀光

全聯《魷魚遊戲》限時攤位信義區登場

全聯《魷魚遊戲》限時攤位信義區登場

長野知事盼明年有「台北－松本」包機

長野知事盼明年有「台北－松本」包機

「福湯岩盤浴台中館」5區亮點一次看

「福湯岩盤浴台中館」5區亮點一次看

泰國清萊自由行攻略！

泰國清萊自由行攻略！

明年元旦新制：滿10歲可自動通關

明年元旦新制：滿10歲可自動通關

「可不可X玩具總動員」聯名開箱

「可不可X玩具總動員」聯名開箱

玩到3月！新北「冬春節慶日期」出爐

玩到3月！新北「冬春節慶日期」出爐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

五桐號買1送1限時開喝！

3萬發「淡水跨年煙火」20:25施放！

苗栗跨年煙火、逛市集「全免費」！

歐洲復古風甜點專賣店推薦！

花蓮沒補助掀退訂潮！旅宿業提4訴求救觀光

王品牛排、陶板屋請吃海鮮盤！

華燈初上取景日料店！

「可不可X玩具總動員」聯名開箱

上海團將來台旅遊！公會籲開放禁團令

熱門行程

最新新聞更多

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

高雄「亞灣藝術節」雙展區免費入場

花蓮沒補助掀退訂潮！旅宿業提4訴求救觀光

全聯《魷魚遊戲》限時攤位信義區登場

長野知事盼明年有「台北－松本」包機

「福湯岩盤浴台中館」5區亮點一次看

泰國清萊自由行攻略！

明年元旦新制：滿10歲可自動通關

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366