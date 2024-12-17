台灣是最大客源！長野知事來台推觀光　盼明年有台北－松本包機

▲長野縣知事阿部守一來台推廣觀光。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

為了向台灣旅客推廣觀光，長野縣知事阿部守一親率觀光業者來台介紹長野縣魅力，並透露已開始與台灣航空公司與旅行社業者開始洽談，朝向明（2025）年春天起有「台北－松本」包機航線開航。

根據數據指出，2023年造訪長野縣的外國旅客就超過95萬人次，阿部守一表示，前三大客源分別是台灣、香港與澳洲，台灣對於長野縣來說是重要海外市場。此次來台除了推廣觀光、在地觀光設施業者可與旅行社業者直接面對面洽談外，他也透露，目前已和台灣業者洽談「台北－松本」包機航線，期望明年4月後能順利開航。

▲高遠城櫻花有天下第一櫻美稱。（圖／伊那市觀光協會提供）

4月除了是櫻花季節，也是知名黑部立山開山期，阿部守一表示，包機直航不僅是方便旅客前往黑部立山，同時更方便深度探索長野縣地區。例如隨著冬季即將到來，長野縣內有多個滑雪勝地，如輕井澤、白馬村等，不同等級滑雪道均有，吸引許多滑雪客造訪，例如澳洲旅客特別喜歡冬季時前往長野滑雪。

▲輕井澤王子大飯店滑雪場。（圖／Karuizawa Prince Hotel East 官網）

幅員遼闊的長野縣四季皆有獨特旅遊亮點，如春天推薦前往有「天下第一櫻」美稱的高遠城址公園，看上千棵櫻花盛開美景；夏季可以前往輕井澤避暑，輕井澤王子飯店、輕井澤王子Outlet，都是最受台灣人喜愛的旅宿與購物地。

▲日本長野縣善光寺（圖／記者蔡玟君攝）

《你的名字》取景地之一的諏訪湖，環湖有許多美景，其中「諏訪大社」更是日本最古老神社之一，每7年舉辦一次的「御柱祭」，更名列日本三大奇祭；長野市的「善光寺」，更是日本人心中必朝聖一次的寺院，亦是長野市發展起源，喜歡日本文化的人也推薦必訪。

▲黑部立山。（圖／可樂旅遊提供）

黑部立山更是在台灣最有名的目的地，從長野的扇澤車站開啟旅程，可以選擇一日橫越黑部立山阿爾卑斯山脈路線，走大雪牆、看山中壯闊山脈景色，再一路前往富山縣立山。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）