新板希爾頓被爆「晚上9點才入住」　業者致歉：團客延遲退房導致

▲台北新板希爾頓酒店被爆晚上9點才能入住。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

記者黃士原／台北報導

每年新北歡樂耶誕城期間總是吸引眾多遊客，附近的飯店往往是一房難求，有民眾投訴，昨日入住台北新板希爾頓酒店，竟然要等到晚上9點才能進房。對此，業者表示，有團客因特殊原因延遲退房，導致該旅客無法順利入住，已贈送紅酒、升等可使用行政酒廊，以及下次升級套房作為補償。

一名林姓民眾在臉書旅遊社團抱怨，昨日入住台北新板希爾頓酒店，原本規定是下午3點後就能入住，到了飯店才被告知晚上9點後才有房間，讓她直呼「好雷…雷到爆炸」。該篇貼文也引起網友討論，有人說「第一次聽到晚上9點才有房間」、「可以要求退費了，業者沒有履行契約」、「這個不是每年都這樣嗎」。

▲每年新北歡樂耶誕城期間總是吸引眾多遊客，附近的飯店往往是一房難求。（圖／記者彭懷玉攝）

台北新板希爾頓酒店表示，昨天發生團客特殊原因而延遲退房，再加上這兩天客房全滿，導致無法提供旅客需求房型，讓她們無法順利入住，感到十分抱歉，昨天已補償免費紅酒1瓶，同時升等可使用行政酒廊（可無限享用餐點），以及下次住宿升級套房。飯店也提到，這是特殊案例，並非房務人員來不及清潔。