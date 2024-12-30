出國一定要買旅平險？！信用卡送的不夠嗎？　專家帶你破解投保4大迷思

▲日本是台灣人出國旅遊的熱門首選。(圖/shutterstock）

消費中心／綜合報導

台灣人愛去日本玩，但東京、千葉、埼玉、神奈川等關東地區，近期爆發俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症，疫情達到流行警戒，確診病例創下1999年以來新高，讓許多安排好行程的遊客憂心忡忡。全球疫情反覆無常，從COVID-19、猴痘到現在的蘋果病，這些威脅凸顯了一件事，完善的旅平險保障已經變成出國旅遊必要準備，因為旅途中存在著各種風險，一個不小心可能付出高昂代價，不過你真的懂旅平險嗎？其中常見4大投保迷思，讓旅平險專家「安達產險」來一一破解。

在規劃旅遊行程時，旅行平安險經常被忽視，甚至認為是可有可無的選項，事實上，其重要性遠超乎想像，無論旅程長短，都應納入規劃，只是不少旅客對於旅平險的保障範圍、投保時間及實際用途存在許多迷思，尤其以下4種最常見。

迷思一：旅平險只適用於長途旅行？

許多人認為只有出國時間長才需要旅平險，其實不然，即使是短短的週末出遊，也潛藏著意外風險，例如兩天一夜的登山之旅，過程中若不慎摔傷，可能導致數萬元的醫療費用，更別提嚴重的意外事故。

而短途旅行通常指為期1至5天的旅程，無論是國內旅行或飛往鄰近國家的短期出遊，只要離開常住地，都可能面臨意外、延誤、行李損失或緊急醫療等突發狀況，投保旅平險能為短途旅行者提供完整的保障，確保即使行程緊湊，也能獲得必要的協助，讓旅途安心無虞。

▲無論長短途，離開常住地皆有風險，短途旅行也應投保旅平險。（圖／記者許宥孺攝）

迷思二：已有其他保險或信用卡附贈的旅平險，難道不夠嗎？

即使已投保醫療險、意外險或享有信用卡附贈的旅遊平安險，出國旅遊前仍建議仔細評估自身需求，例如是否需要涵蓋法定傳染病、突發疾病、班機延誤或行李損失等項目，建議比較不同保險方案的條款與內容，並選擇保額充足的旅平險，以獲得更完善的保障，如此才能避免因保額不足而需自行負擔高額醫療費用或其他損失。以安達產險旅平險來說，保單除了醫療、意外等基本保障，還涵蓋了法定傳染病，並提供電話醫療諮詢、安排緊急醫療轉送等附加價值，保障更周全。

註: 海外急難援助服務係本分公司無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，本分公司得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於本分公司網站，不另行以書面通知。

迷思三：旅平險與旅遊不便險是一樣的嗎？

旅平險與旅遊不便險雖然都屬於旅遊保險，涵蓋範圍卻有所不同。

1、旅平險主要保障旅程中的人身安全，例如意外事故、突發疾病、醫療費用等，強調在旅行過程中，無論是因意外受傷或突發疾病所需的醫療費用，或因意外事故導致的身故或失能，皆有機會獲得賠償。

2、旅遊不便險針對旅遊過程中的常發生的「不便」情況而設計，大多與「財產損失」相關，例如班機延誤、行李損失或延誤、旅程更改或取消等，能補償因天災或其他旅行安排上的不便，所造成的經濟損失，如額外住宿費用、交通費用等。

因此，安達產險建議在計劃旅行時，應同時投保旅平險和旅遊不便險，旅途中才可以得到更妥善且全面的保障。

▲旅平險與旅遊不便險建議同時投保，保障更全面。（圖／記者游瓊華攝）

迷思四：旅平險可以線上投保嗎？會不會影響權益？

有些人認為投保旅平險必須透過保險業務員或旅行社，流程繁瑣，但現在有些保險公司已開放線上投保服務，民眾自行操作只需幾分鐘即可輕鬆完成，以安達旅平險為例，即使在出發前一個小時完成投保也來得及，是目前適合時間緊急的選項之一，不僅省時省力，也與傳統投保方式擁有相同的法律效力，權益不受影響。

以安達旅平險為例，其投保方式簡單易懂，線上操作流程只有三個步驟：

1、 進入安達投保頁面輸入旅遊資訊進行保費試算後，選擇計畫別，並記得加購「不便險」。

2、 登入或加入會員，輸入個人資料。

3、信用卡付款後，完成投保。

▲▼安達旅平險投保步驟超簡單，即日起至12月31日，還可參加三重好禮立即抽。（圖／翻攝自安達產險官網）

自己投保旅平險，一點也不難，只要進入安達產險官網線上投保「海外旅平險」，快速完成，接著就能安心出遊，即日起至 12月31日，還可參加三重好禮立即抽，會員專屬加碼抽MUJI無印良品即享券，詳細活動與保單資訊請見：https://bit.ly/3L7O8Jq。

後疫情時代旅遊市場強勢復甦，民眾重拾旅行的喜悅，同時也更加關注自身安全的保障，對於海外旅遊風險的意識大幅提升，讓旅平險不再是附加選項。安達產險作為全球領先保險公司，業務遍及54個國家及地區，保障範圍包含搭乘大眾運輸身故及失能、感染法定傳染病，班機延誤、行李延誤等15項不便險通通都有保障，並提供海外急難援助服務。

理賠快速方便，只要持海外醫療單據正本申請理賠，不需健保核退100%給付，透過多元且彈性的旅平險產品設計，提供全面保障，讓旅客安心出行，盡情享受旅程。

註: 詳情請參閱保單條款。

註: 海外急難援助服務係本分公司無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，本分公司得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於本分公司網站，不另行以書面通知。