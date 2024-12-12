旅行界奧斯卡「2024國際金旅獎」揭曉！95條得獎行程一次看

▲品保協會理事長張永成表示，今年總共259個行程報名，評審選出95條獲獎行程，比去年多了3成。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

旅行界奧斯卡「2024國際金旅獎」今（12日）頒獎！今年總共259個行程報名，評審選出95條獲獎行程。同時，優質旅遊獎也頒布，國民旅遊類和入境旅遊類遴選出28條優質行程，品保協會理事長張永成表示，旅行業者反映「今年得獎、明年滿團」。

▲旅行業盛事「2024國際金旅獎」今（12日）於台北福華文教會館頒獎。（圖／記者彭懷玉攝）

張永成表示，今年總共259條行程報名，評審選出95條獲獎行程，比去年多了3成。同時，第2屆優質旅遊獎也是一大亮點，不僅為消費者嚴選出優質旅遊產品，更鼓勵旅行業者創新、提升服務標準，準備跟團出遊的民眾不妨作為參考。

▲池上鄉攜手創新旅行社的低碳之旅「稻池一遊x池上減碳旅行二日」奪得國民旅遊永續組獎。（圖／創新旅行社提供）

其中，創新旅行社以「稻池一遊 x 池上減碳旅行2日」等5條國內外行程獲獎；晴天和晴日旅行社也因土東和日本等行程獲評審青睞，包含「土東15日-創世之初、美索不達米亞尋跡」、「捷奧匈13日」共6項，成為今年的大贏家。

雄獅旅行社則以「四國四鐵道」、「釜山五日」2條行程獲獎；而首次報名的世邦旅遊「探索美西10日」獲美洲組優旅遊獎，從數百條行程脫穎而出。

▲馬爾丁（Mardin）坐落於土耳其東南部，是一座海拔約1000公尺的山城。（圖／記者彭懷玉攝）

新進旅行社則有「澳洲塔斯馬尼亞」、「多洛米堤」3條行程雀屏中選；尊榮國際旅行社「奇遇紐西蘭深度南北島13日」、「MSC歐羅巴西地中海14日」、「東澳蒂莉雪9日」獲評審青睞。

▲觀光署署長周永暉（左）與品保協會理事長張永成（右）。（圖／品保協會提供）

自2012年起，品保協會每年都會舉辦金質旅遊行程選拔，張永成指出，為配合政府「觀光立國 世界台灣」，2023年起將金質獎升格為「國際金旅獎」，今年的評選分為「入境旅遊」「出境旅遊」「國民旅遊」三大類，今年評審特別邀請外國駐台觀光機構代表參與。

媒體公關宣導委員會主委李奇嶽說明，全台有4000家旅行社，95%以上都有加入品保協會，得獎旅行社都是經過學者和市場的嚴格檢驗，透過旅客實際參與的滿意度調查、碰上狀況時旅行社的處理等，均會列入評選內容之中。