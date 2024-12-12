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搭長舟探秘世界遺產！東南亞最長「清水洞」美翻　能挑戰洞穴潛水

▲姆魯國家公園,清水洞,馬來西亞砂拉越。（圖／記者彭懷玉攝）

▲位於東馬婆羅洲的姆魯國家公園，以天然石灰岩洞穴群聞名，是探險家、生態專家的隱世天堂。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／馬來西亞報導

位於東馬婆羅洲的姆魯國家公園，以天然石灰岩洞穴群聞名於世，是探險家、生態專家的隱世天堂。需要搭乘長舟才能抵達的風洞、清水洞各具特色，還能踏上長舟，迎著微風，到世上僅存以狩獵和採集為生的本南族聚落，購買各式手工藝品。

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼搭乘長舟，先抵達本南族聚落市集，再到風洞、清水洞，探索身在雨林中的世界自然遺產。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

一般初訪姆魯國家公園的遊客，至少會安排三天兩夜，除了前一篇介紹的世界第二大洞穴「鹿洞」、內臟洞「藍洞」之外，在姆魯的第二天會搭乘長舟，先抵達本南族聚落市集，再到風洞、清水洞，繼續探索這座身在雨林中的世界自然遺產。

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯手工藝市集又稱本南族聚落市集，本南族是世上僅存以狩獵和採集為生的族群之一。（圖／記者彭懷玉攝）

姆魯手工藝市集（Mulu Handicraft Market）
 姆魯手工藝市集又稱本南族聚落市集（Penan Settlement Market），萬豪酒店內就有連通河道，可以直接踏上長舟快艇，悠遊於梅里諾河 (Sungai Melinau) ，河水時而平穩、時而湍急，切記穿好救生衣、請勿站立，以策安全。

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

▲搭乘長舟，沿途風景綠意盎然，陣陣微風迎面襲來，讓人暑氣全消。（圖／記者彭懷玉攝）

沿途風景綠意盎然，陣陣微風迎面襲來，讓人暑氣全消，20多分鐘就抵達聚落市集。本南族是砂拉越的遊牧原住民族，是世上僅存以狩獵和採集為生的族群之一。來到此，各式手工編織包、吊飾琳瑯滿目，甚至是族人狩獵使用的吹管、竹製樂器，都能在市集中找到。

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼各式手工編織包、吊飾琳瑯滿目，喜歡的話可以買回家，也幫助當地原住民維持生計。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

其中一位當地族人表示，一天大約可以製作5個小吊飾，若是大包包，則需要耗費2-3星期才能完成，喜歡的話可以買回家做紀念，也幫助當地原住民維持生計。

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

▲風洞長約700公尺，進入狹窄的通道，能感受到風從洞口進入而名之。（圖／記者彭懷玉攝）

風洞（Cave of The Winds）
 風洞和藍洞類似，眾多鐘乳石、石柱、石筍布滿洞穴，神似青蛙、老鷹、地獄之手和觀音像的石柱，隱身在各個角落。在地嚮導Paul表示，風洞長約700公尺，進入狹窄的通道，能感受到風從洞口進入而名之。不過僅開放早上8點到下午2點，且黃昏後不開燈，旅客需注意時間。

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼風洞眾多鐘乳石、石柱、石筍布滿洞穴，神似青蛙、地獄之手的石柱，隱身在各個角落。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

▲每個轉角都令冒險者讚嘆連連。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯國家公園,清水洞,馬來西亞砂拉越。（圖／記者彭懷玉攝）

▲管理處刻意設置不能全開的鐵柵欄，藉此篩選洞穴潛水者的「身材」。（圖／記者彭懷玉攝）

比較特別的是，這裡有處連通到地下水道的入口，因為水道非常狹窄，管理處刻意設置不能全開的鐵柵欄，藉此篩選洞穴潛水者的「身材」，若有意探秘，必須先瘦身才符合挑戰標準。

▲姆魯國家公園,清水洞,馬來西亞砂拉越。（圖／記者彭懷玉攝）

▲清水洞為東南亞最長的洞穴，是世上體積最大的互連洞穴系統之一，也是世界上第9長的洞穴。（圖／記者彭懷玉攝）

清水洞（Clearwater Cave）
 踏上長舟，繼續探索全長逾200公里的清水洞！在此之前，需先攀爬200階陡梯，光入口的風景足以令人嘆為觀止。清水洞為東南亞最長的洞穴，據維基百科表示，是世界上體積最大的互連洞穴系統之一，也是世界上第9長的洞穴，2020年已探明的長度達236公里，嚮導Paul表示，去年探險隊再次探勘，發現洞穴長達250公里。

▲姆魯國家公園清水洞（Clearwater Cave）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲地下河從懸崖表面湧出，是清水洞一大特色。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯國家公園,清水洞,馬來西亞砂拉越。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼回頭往出口望去，陽光透過巨縫照亮空間，每個轉角，都形成一幅幅曠世巨作。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯國家公園,清水洞,馬來西亞砂拉越。（圖／記者彭懷玉攝）

地下河從懸崖表面湧出，是清水洞一大特色。站在橋上，翠綠色河流川流不息、光源巧妙打在岩壁上，輝映出如同置身外星球的魔幻氣氛，回頭往出口望去，陽光透過巨縫照亮空間，每個轉角，都形成一幅幅曠世巨作，壯觀地令人屏息。

▲Mulu Pinnacles,姆魯國家公園上萬蝙蝠出動。（圖／砂拉越旅遊局提供）

▲尖峰石林（The Pinnacles）高度達45公尺，是姆魯國家公園的標誌。（圖／砂拉越旅遊局提供）

尖峰石林（The Pinnacles）
如果熱愛挑戰自我極限的人，不妨嘗試登上砂拉越第二大高峰「姆魯山」，經歷150萬年長期風化及雨水侵蝕而成的尖峰石林（The Pinnacles），巨林高度達45公尺，是姆魯國家公園的標誌，不過全程需有嚮導陪同，一般都至少會安排三天兩夜。馬幣100元的圖案，右邊是神山；左邊就是 Pinnacles，足以見得尖峰石林的地位對馬國人來說有多麼崇高。

▲姆魯國家公園,姆魯手工藝市集,本南族聚落市集,風洞,梅里諾河。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯國家公園於2000年被聯合國教科文組織（UNESCO）評選為世界自然遺產。（圖／記者彭懷玉攝）
記者本次造訪馬來西亞砂拉越，是由JetFiMobile贊助eSIM APP序號。旅客需先於出發前，於有網路環境下，下載app並完成開通，到當地切換行動服務，即可暢遊無阻。經實測，除了偏遠地區收不到訊號外，其餘網路皆通暢，下載app輸入ETtoday 獲得亞洲12國擇一免費1GB eSIM。

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