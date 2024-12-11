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手搖飲「擂焙珍奶買1送1」只有今天！每杯下殺35元

▲▼CoCo冬韻擂焙珍奶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo冬韻擂焙珍奶今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖品牌「CoCo」周三好友日登場，限時1天祭出「冬韻擂焙珍奶買1送1」優惠，只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo推「大杯冬韻擂焙珍奶買1送1」優惠，70元就能爽喝2杯，換算下來單杯只要35元，且糖度、冰量可任選，今（11）日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於都可訂線上點單平台使用，也可直接使用你訂點單平台享優惠，優惠以自取為主、須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「冬韻擂焙珍奶」是採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成濃厚擂茶粉，再結合日式鹿兒島焙奶茶，每一口都能喝到醇厚茶底，再放進Q彈蜜珍珠，提醒擂茶粉因含有小麥、砂糖、黑豆、薏仁、燕麥、綠茶、白芝麻、黑糯米、黑麥、糙米、黑芝麻、蕎麥、小麥胚芽、山藥、蓮子、黑棗粉等穀物，不建議對其過敏者飲用。

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍雙12限定喝4大飲品買1送1。（圖／康青龍提供）

為迎接雙12，康青龍至12月17日前則祭出「4大飲品買1送1」，優惠品項包括「藍星晶球（升級鮮奶）」、「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」，只要使用Uber Eats即享優惠，Uber One會員消費滿350元再打85折；期間加碼在龍來訂線上點餐推「桂花茶王買1送1」，每人限領2張優惠券，票券使用期限至12月31日。

康青龍「藍星晶球（升級鮮奶）」 是選用帶有獨特酸甜香的藍柑橘特調成鮮奶茶，再加入Q彈寒天晶球增添咀嚼口感，搭配夢幻湛藍外觀超吸睛；「桂花茶王」則是經典招牌青龍茶王，嚴選台灣南投高山烏龍茶葉結合特製桂花釀，打造醇厚口感。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 康青龍 買1送1

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