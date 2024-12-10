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獨／千葉火鍋漲價！12／16起套餐貴15到50元　漲幅最高9%

▲千葉火鍋。（圖／千葉火鍋提供）

▲千葉火鍋12/16漲價。（圖／千葉火鍋提供）

記者黃士原／台北報導

麥當勞漲價後，不少餐飲業開始跟進，千葉火鍋也將於12月16日起調漲餐價15元至50元，漲幅約3%至9%。

千葉火鍋主打平價吃到飽，提供的食材、熟食與甜品總品項超過150種，餐價459元至799元。近年也新推出「新千葉」與「享千葉」2個新品牌，也都是火鍋吃到飽，但新千葉菜單分A、B、C及特餐，從499元至999元，價格愈高，可以吃到更多高級食材，例如日本A5和牛；而享千葉鎖定年輕族群，新增異國美食、哈根達斯、手工糕點吃到飽，價格539元至599元。

不過，因應原物料成本不斷上漲、人事費用持續增加，除了竹北店外，千葉火鍋系列品牌12月16日起調漲餐價15元至50元，漲幅約3%至9%。

▲饗賓餐旅集團旗下的饗食天堂明年元旦漲價。（圖／饗賓提供）

同樣面對原物料、人力成本不斷上漲，號稱「全台CP值最高」的吃到飽餐廳饗食天堂，將於明年元旦漲價，周一至周五午餐從868元漲至898元，下午餐從698元漲至728元，晚餐從968元漲至998元；周六、日及例假日午餐從968元漲至998元，下午餐從868元漲至898元，晚餐從1068元漲至1098元。

關鍵字： 千葉火鍋 漲價

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