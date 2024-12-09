住馬爾地夫度假村水上屋！開門就是海景　11歲以下免費

▲Club Med馬爾地夫卡尼島度假村是馬爾地夫北馬列環礁群上最迷人的島嶼之一。（圖／Club Med提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

馬爾地夫不只是蜜月勝地，現在更變成親子探索天堂！知名全包式度假品牌Club Med下的「Club Med馬爾地夫卡尼島度假村」，讓親子旅客可以入住環礁群中的水上屋，開門就能跳進清澈印度洋裡；村內設有分齡的兒童俱樂部提供照護服務，讓大人也能享受度假時光、漫步專屬沙灘，即日起預訂明年5月至11月出發行程，4晚食宿娛樂全包3萬200元起，11歲以下兒童免費。

Club Med觀察，馬爾地夫客群正在轉變，從以往蜜月客群逐漸擴大至家庭客群。根據台灣銷售數據統計，截止目前為止，馬爾地夫業績成長34%，其中家庭客群占整體來客數高達5成，兒童及青少年來客數更激增300%，顯見馬爾地夫全包式假期在台灣已成為家庭旅遊熱門目的地。

▲馬爾地夫逐漸成爲親子探索天堂。

若進一步分析，Club Med發現3關鍵造成馬爾地夫客群轉變。首先，一島一飯店、海天一色風景吸引許多家庭旅客，加上豐富海洋生態，能以最輕鬆的方式親近海洋；而透過兼具寓教於樂的旅遊型態，透過行程中深度探索在地，感受人文風景同時，也能學到知識，加上全包式預算掌握度高，都是親子客提升主因。

▲Club Med馬爾地夫卡尼島海洋資源豐富。

而「Club Med馬爾地夫卡尼島度假村」是馬爾地夫北馬列環礁群上最迷人的島嶼之一，這片環礁以豐富多樣的珊瑚與海洋生物著稱，因此在卡尼島上，不時可以看到黑鰭鮫鯊的寶寶、鷹鰩、蝠鱝以及海龜等在台灣難得一見的海洋生物，在身邊悠游。

▲▼水上屋開門就是印度洋蔚藍海景。

村內共有272間房，包含150標準房型、26間麗緻房型以及75間水上屋，提供2至6人雙人房、連通房等多元房型選擇；最為人嚮往的水上屋，只要年滿8歲即可入住，一開門即可跳進清澈印度洋中，享受與小鯊魚、魟魚共游的獨特體驗。

入住水上屋的旅客，還能進入專屬私享空間，包含Manta Lounge及專屬沙灘，享受寧靜的度假氛圍，到傍晚時分，還有日落香檳無限暢飲。

▲▼還能體驗許多海上活動。





村內也有許多獨特體驗，隨著永續議題逐漸備受重視，度假村內現在設有Green G.O綠色大使，致力於珊瑚復育計畫與在地知識傳遞，並規劃親子珊瑚種植、親子珊瑚探索浮潛、馬爾地夫小學堂等體驗，透過親手協助珊瑚在海中繁殖，了解海洋保育與生態知識。

▲度假村內還有兒童俱樂部。

島上也有豐富的水陸活動，包含獨木舟、風帆、板網球、親子料理課程及Club Med經典的空中飛人等，今年更新增親子漂浮腳踏船、親子溜滑梯腳踏船、馬爾地夫料理製作等活動。

村內更提供分齡的兒童俱樂部（4至17歲），並針對家中有6個月至3歲嬰幼兒的家長們準備了所需的照顧設備，包含餐廳的嬰幼兒食品、備餐區、入住時的幼兒床及溫奶器等。在兒童俱樂部中，則規劃了空中飛人、風帆等水陸運動項目及手作課程等，讓孩子能盡情體驗。

▲▼馬爾地夫卓美亞酒店·奧拉哈利島。（圖／業者提供）

而馬爾地夫唯一擁有開闊私人屋頂露台的「馬爾地夫卓美亞酒店·奧拉哈利島」，則為了聖誕節推出一系列活動，從12月18日的海邊聖誕樹亮燈儀式開始，旅客可以參加薑餅屋裝飾課程、巧克力廚藝教室等活動，學習製作美味的派對甜品。



對喜歡探索戶外的小朋友來說，海龜和海豚探險之旅一定不能錯過；全家人也可以一起搭乘私人遊艇，在印度洋蔚藍的海面上馳騁，創造終生難忘的親情時刻。喜歡冒險的青少年可以參加一系列刺激的水上運動，包括水上飛板、電動沖浪板和水肺潛水課程；喜歡路上探險的客人，可以參加當地的島嶼探險活動，親自感受馬爾地夫文化的魅力。