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榮耀號故障「滯留那霸台人最快明天可下船」　維修進度曝

▲亞洲最大郵輪「MSC地中海榮耀號」今（4）日首度來台。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲MSC地中海榮耀號傳出技術原因停靠那霸，1880名台灣旅客滯留當地。（圖／MSC地中海郵輪提供）

記者蔡玟君／台北報導

MSC榮耀號因12月6日的技術原因，不得不取消12月4日及12月8日從基隆港口出發的航次。郵輪公司於今（8日）晚上發出最新公告，目前滯留在當地的1880名台灣旅客仍在船上，日本相關部門將於9日在船上進行入境檢查，一旦流程結束，旅客可自行決定要繼續待在船上或上岸，已經自行安排返程的旅客，也會協助下船。

郵輪公司表示，目前榮耀號繼續停靠在那霸，以便進行必要的維護工作，並已從歐洲派遣了專業的工程師團隊，進行維修工作。但受今日當地天氣影響，維修工作受阻，因此郵輪繼續留在港口。

而原定於周日在基隆下船的台灣旅客約1880人都在那霸，目前船上營運一切如常，旅客可繼續享受船上服務，船公司也提供免費WiFi，方便旅客能與親友保持聯繫。在有關部門的支援下，郵輪公司正與旅行社及航空公司合作夥伴密切協作，為這些旅客預訂飛機航班及安排包機，以便協助他們能儘早返程。

▲MSC地中海榮耀號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲MSC地中海榮耀號是亞太地區最大噸位的郵輪，今年首度以基隆港為母港，採取基隆、那霸雙母港模式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

在當地政府及各個團隊的支持下，日本相關部門將於12月9日在船上進行出入境檢查。一旦該流程結束，旅客便可自行決定上岸；針對已經自行安排返程的賓客，船上團隊將協助其下船。

為表歉意，郵輪公司將為受影響的旅客提供全額退款。此外，還將為旅客提供未來航程抵用券，每艙第1／2位旅客的抵用券金額為郵輪船票金額的50%，每艙第3／4位旅客為每人75美金，旅客可透過原購票管道諮詢退訂詳情。

地中海榮耀號補償細項如下：

【12月4日出發的旅客】
如果您希望自行安排返回的交通，我們將按照以下方案進行補償
●日本境內交通：不超過美金200／人或等額貨幣
●日本境外交通：不超過美金400／人或等額貨幣
●以上兩項額度不合併計算，可以分別進行申請，不超過各額度的上限
旅客需保留如下憑證包括飛機、火車等交通的電子客票行程單和支付收據，後續請將相關憑證和收據發送至預訂管道，而電子郵件中需包含以下資訊包括預訂號、航次日期、客人姓名、聯繫電話。

【12月8日出發的旅客】
為表歉意將全額退還郵輪船票款項，同步提供未來航程抵用券，每艙第1／2位賓客的未來航程抵用券金額相當於支付郵輪船票金額的50%，每艙第3／4位賓客的未來航程抵用券金額為每人75美金。該抵用券有效期至2025年12月31日，適用於MSC地中海郵輪的任何可用航次，可透過購買管道溝通補償事宜。

關鍵字： MSC地中海榮耀號 那霸 日本旅遊 遊輪旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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