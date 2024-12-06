內湖秘境「金瑞治水園區」2.0亮相！新設賞景小木屋、涼亭賞蜻蜓

▲「金瑞治水園區」改善工程於今年7月完工、10月18日驗收合格。（圖／台北市水利處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

內湖「金瑞治水園區」2.0新面貌見客！這裡不只是內湖第二座滯洪池，還成為北市第一座「蜻蜓主題園區」，新設立「金瑞田嬰小屋」、涼亭可以眺望蜻蜓飛舞，未來又多了一處觀賞生態、森呼吸的新據點。

▲「金瑞治水園區」成立於2015年，是利用天然谷地築堤成的滯洪池，蛻變為「蜻蜓主題園區」。

「金瑞治水園區」成立於2015年，是利用天然谷地築堤成的滯洪池，現在不只做為滯洪池之用，蛻變為「蜻蜓主題園區」。北市水利處表示，「金瑞治水園區」面積僅為大安森林公園的7%，卻已記錄到超過全台三分之一的蜻蜓種類，因此以蜻蜓為發想，在水岸旁設立「金瑞田嬰小屋」及蜻蜓涼亭，整體改善工程於今年7月完工、10月18日驗收合格。

▲「金瑞治水園區」面積僅為大安森林公園的7%，卻已記錄到超過全台三分之一的蜻蜓種類。

水利處說明，「田嬰」在台語中意指蜻蜓，而「金瑞田嬰小屋」面積約80平方公尺，可容納30至50人，可以眺望遠方綠意。在點位選擇上，盡可能減少對環境的干擾；建材的選用上，則以100%MIT的疏伐木為主要結構，採用會隨時間融入環境色調的紅銅屋瓦，手工玻璃剪黏出蜻蜓的七彩羽翼等。

▲▼「金瑞田嬰小屋」建材的選用上，以100%MIT的疏伐木為主要結構，採用會隨時間融入環境色調的紅銅屋瓦。



水利處這次重新打造了入口廣場，能欣賞匠人們一斧一鑿的疊砌工法，以及原階梯石材再利用、金瑞入口區的手打原石、堤頂涼亭上的牌匾等。此次工程還改善入口與堤頂空間，打開既有的水泥護欄，讓人倚著水岸的坐階，盡情觀察池邊飛舞的蜻蜓，幸運的話還看得到在天空盤旋的大冠鷲。

▲蜻蜓涼亭。



金瑞治水園區

地點：內湖區金瑞里內湖路3段348巷底

交通方式：捷運內湖2號出口搭乘公車222、247、521、551、552、553、679、藍27在「金龍寺站」下車，步行約500公尺即可抵達。 周邊設有YouBike 2.0 租還車點 (內湖路三段326巷口) ，步行至園區約5分鐘。