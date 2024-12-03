錢都首度聯名「乖乖」　椰香牛奶鍋12／9起限量供應

▲錢都首度聯名乖乖，椰香牛奶鍋12/9起限量供應 。（圖／錢都提供）

記者黃士原／台北報導

平價連鎖火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」今年迎來創立28周年，首度攜手零食品牌「乖乖」，共同打造懷舊又創新的「椰香牛奶鍋」，12月9日限量登場，套餐嘗鮮價399元，售完為止。

▲椰香牛奶鍋套餐中包含乖乖椰香造型湯磚。（圖／錢都提供）

錢都此次推出的聯名鍋品「椰香牛奶鍋」，以乖乖經典的「奶油椰子」口味為靈感，套餐嘗鮮價399元，內容包含牛奶湯底搭配乖乖椰香造型湯磚、綜合蔬菜盤，以及肉品6選1（上選豬、培根豬、梅花豬、低脂牛、培根牛、上選羊）。

為了提升整體用餐體驗，錢都還特別推出「椰香牛奶霜淇淋」，凡點鍋物的消費者都能免費享用，而且無限供應。

▲青花驕12／5進駐南港CITYLINK。（圖／王品提供）

另外，青花驕是王品集團旗下麻辣鍋品牌，以江津九葉青為味道的主角，再搭配燈籠椒、朝天椒多種純正辛香料拌炒而成的辣油與湯底，目前全台有10家分店，搶年末聚餐商機，12月5日再開新店，進駐CITYLINK南港店。

慶祝新店開幕，12月5日至明年1月24日，住在南港、內湖的居民或上班族，到台北南港車站店消費，出示身分證或名片，立即送青花驕特色綜合丸1份，活動期間內用消費滿1500元，加碼送青花椒麻口水牛。此外，明年1月15日前到全台青花驕分店消費，不限消費金額，開鍋就送500元現金券。