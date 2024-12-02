天成「桃園露營車、高雄新飯店」住1送1晚！都贈早餐

▲「露營度假 城市漫遊」桃園、高雄雙城遊，平日雙人入住9,999元+10%。（圖／天成逸旅提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

一次體驗桃園露營車和高雄新飯店！天成飯店集團今（2日）祭出雙城優惠，入住旗下桃園「朋趣豪華露營車」、「天成逸旅-舶寓高雄」各一晚，平日雙人同行只要9,999元起+10%，且不需連續住宿。

▲桃園入住「朋趣豪華露營車」曙光號。

天成飯店集團今（2日）起推出「露營度假 城市漫遊」桃園高雄雙城遊，一路賣到明年6月30日，入住朋趣豪華露營車曙光號與天成逸旅-舶寓高雄精緻客房各1晚，只要9,999元起+10%，入住順序不限，也不須連續住宿，方便旅客彈性安排。

▲一泊四食包含管家直送-Chill早餐箱、下午茶、BBQ晚餐及現煮消夜泡麵。



業者指出，平日雙人同行，如第一晚先選擇入住天成逸旅-朋趣豪華露營車的曙光號，一泊四食包含管家直送-Chill早餐箱、下午茶、BBQ晚餐及現煮消夜泡麵，還可免費暢玩戶外童樂園的各種遊樂設施，入住後即贈天成逸旅-舶寓高雄平日雙人住宿券。

▲入住天成逸旅-舶寓高雄的精緻客房，翌日於客房內能享用在地特色早餐。



如第一晚入住天成逸旅-舶寓高雄的精緻客房，翌日於客房內能享用在地特色早餐，包括堪稱南霸天的丹丹漢堡與70年老店老江紅茶牛奶的經典早餐品項，或是高雄飄香50年的南豐滷肉飯、控肉等傳統佳餚，入住後即贈住天成逸旅-朋趣豪華露營車，雙人曙光號平日（周一至周四）一泊四食體驗乙晚，享受悠閒的假期。

▲雙人入住君品酒店套房每晚11,642元起，有獨立客廳、臥室和豪華浴室。（圖／君品酒店提供，下同）



另外，洋溢歐洲藝術氛圍的台北君品酒店，則與琉璃工房合作，推出全新「冬季香遇 品味套房之旅」專案。入住位於14至16樓、佔地15坪的君品酒店套房，加贈文化體驗台北戲棚表演票，和全館5,000元的餐飲抵用額度，可於酒店餐廳內消費。

▲君品酒店全新冬季香遇品味套房之旅專案，套房內提供琉璃工房五行香氛蠟燭體驗。



業者表示，此限定套房專案需連住兩晚，進駐專案套房可享行政樓層客房限定優惠，包括迎賓水果、翌日早餐、開夜床服務、免費西裝/洋裝整燙（一套）、6樓商務中心場地使用（一小時），以及每日兩小時 happy hour，以及17樓翰林軒Canape珠寶盒點心美饌等。該限定專案入住行政套房單人每晚10,164元起、雙人入住每晚11,642元起（已含服務費及稅金），入住日至明年2月28日。