ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

天成「桃園露營車、高雄新飯店」住1送1晚！都贈早餐

▲天成逸旅「露營度假 城市漫遊」桃園高雄雙城遊優惠，平日雙人入住9,999元+10%。（圖／天成逸旅提供）

▲「露營度假 城市漫遊」桃園、高雄雙城遊，平日雙人入住9,999元+10%。（圖／天成逸旅提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

一次體驗桃園露營車和高雄新飯店！天成飯店集團今（2日）祭出雙城優惠，入住旗下桃園「朋趣豪華露營車」、「天成逸旅-舶寓高雄」各一晚，平日雙人同行只要9,999元起+10%，且不需連續住宿。

▲天成逸旅「露營度假 城市漫遊」桃園高雄雙城遊優惠，平日雙人入住9,999元+10%。（圖／天成逸旅提供）

▲桃園入住「朋趣豪華露營車」曙光號。

天成飯店集團今（2日）起推出「露營度假 城市漫遊」桃園高雄雙城遊，一路賣到明年6月30日，入住朋趣豪華露營車曙光號與天成逸旅-舶寓高雄精緻客房各1晚，只要9,999元起+10%，入住順序不限，也不須連續住宿，方便旅客彈性安排。

▲天成逸旅「露營度假 城市漫遊」桃園高雄雙城遊優惠，平日雙人入住9,999元+10%。（圖／天成逸旅提供）

▲一泊四食包含管家直送-Chill早餐箱、下午茶、BBQ晚餐及現煮消夜泡麵。

業者指出，平日雙人同行，如第一晚先選擇入住天成逸旅-朋趣豪華露營車的曙光號，一泊四食包含管家直送-Chill早餐箱、下午茶、BBQ晚餐及現煮消夜泡麵，還可免費暢玩戶外童樂園的各種遊樂設施，入住後即贈天成逸旅-舶寓高雄平日雙人住宿券。

▲天成逸旅「露營度假 城市漫遊」桃園高雄雙城遊優惠，平日雙人入住9,999元+10%。（圖／天成逸旅提供）

▲入住天成逸旅-舶寓高雄的精緻客房，翌日於客房內能享用在地特色早餐。

如第一晚入住天成逸旅-舶寓高雄的精緻客房，翌日於客房內能享用在地特色早餐，包括堪稱南霸天的丹丹漢堡與70年老店老江紅茶牛奶的經典早餐品項，或是高雄飄香50年的南豐滷肉飯、控肉等傳統佳餚，入住後即贈住天成逸旅-朋趣豪華露營車，雙人曙光號平日（周一至周四）一泊四食體驗乙晚，享受悠閒的假期。

▲君品酒店行政套房,君品套房。（圖／君品酒店提供）

▲雙人入住君品酒店套房每晚11,642元起，有獨立客廳、臥室和豪華浴室。（圖／君品酒店提供，下同）

另外，洋溢歐洲藝術氛圍的台北君品酒店，則與琉璃工房合作，推出全新「冬季香遇 品味套房之旅」專案。入住位於14至16樓、佔地15坪的君品酒店套房，加贈文化體驗台北戲棚表演票，和全館5,000元的餐飲抵用額度，可於酒店餐廳內消費。

▲君品酒店行政套房,君品套房。（圖／君品酒店提供）

▲君品酒店全新冬季香遇品味套房之旅專案，套房內提供琉璃工房五行香氛蠟燭體驗。

業者表示，此限定套房專案需連住兩晚，進駐專案套房可享行政樓層客房限定優惠，包括迎賓水果、翌日早餐、開夜床服務、免費西裝/洋裝整燙（一套）、6樓商務中心場地使用（一小時），以及每日兩小時 happy hour，以及17樓翰林軒Canape珠寶盒點心美饌等。該限定專案入住行政套房單人每晚10,164元起、雙人入住每晚11,642元起（已含服務費及稅金），入住日至明年2月28日。

關鍵字： 桃園旅遊 高雄旅遊 天成飯店集團 台北市旅遊 台北君品酒店 星級飯店 露營車 朋趣豪華露營車 天成逸旅-舶寓高雄

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

推薦閱讀

登高398層階梯眺望最美富士山景！

登高398層階梯眺望最美富士山景！

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

2024台灣人出國最愛去哪？4榜單出爐

2024台灣人出國最愛去哪？4榜單出爐

台中千層控必吃！奶香交織柔彈蛋糕體

台中千層控必吃！奶香交織柔彈蛋糕體

六扇門台北市首店開幕推買一送一

六扇門台北市首店開幕推買一送一

「桃園露營車、高雄新飯店」住1送1晚

「桃園露營車、高雄新飯店」住1送1晚

beard papa’s超人氣草莓泡芙回歸

beard papa’s超人氣草莓泡芙回歸

「元旦登七星山」提供900份紀念品！

「元旦登七星山」提供900份紀念品！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市延平河濱「英式庭園花海」超迷人

高雄最美聖誕燈海　26米耶誕樹會飄雪

開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

湧入60萬人！桃園仙草花節延到12／8

「元旦登七星山」細節出爐一次看

征服葷食者40年無名素食麵攤！

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

旅客馬尼拉Solaire Resort成首選

六扇門台北市首店開幕推買一送一

熱門行程

最新新聞更多

登高398層階梯眺望最美富士山景！

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

2024台灣人出國最愛去哪？4榜單出爐

台中千層控必吃！奶香交織柔彈蛋糕體

六扇門台北市首店開幕推買一送一

「桃園露營車、高雄新飯店」住1送1晚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366