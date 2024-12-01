全台第2家「鳥貴族」插旗信義區！人氣品項、營業時間一次看

▲日本燒鳥居酒屋品牌「鳥貴族」今（1日）插旗信義商圈。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

日本燒鳥居酒屋品牌「鳥貴族」今（1日）插旗信義區，就位於ATT 4 FUN三樓，是繼南西商圈後的第二家店，營業到凌晨12點、座位數更多是其亮點。業者也宣告，計劃每年4至5家的速度擴大台灣版圖。

▲鳥貴族 ATT 4 FUN 信義店今開幕，營業時間將從上午11點營業至午夜12點，提供午餐、晚餐或宵夜。（圖／業者提供）



第二家門市相較首家南西店，營業時間將從上午11點營業至午夜12點，提供午餐、晚餐或宵夜。在座位數方面，也比第一家門市南西店多了6組座位數、達到36桌，坪數達67.2坪，能同時容納110人用餐，信義店的設計延續日本鳥貴族裝潢特色，以半包廂形式提供隱私且舒適的用餐環境。



鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」的品牌特色深受喜愛，台灣鳥貴族菜單全品項均一價100元。其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

店內招牌貴族燒，鹽烤和醬燒兩種風味使用高純度岩鹽與秘製醬汁，帶出雞肉的極致美味。業者指稱，從大成安心雞選材到專屬烤台直火燒烤，每一串燒都保證美味多汁。



業者也統計，開幕迄今在台最受歡迎的品項為招牌雞腿肉貴族燒、以及牛肉串，具特色與香氣的貴族雞湯釜飯，也是喜好米食的台灣人必點的菜餚之一。

▲店內招牌貴族燒，鹽烤和醬燒兩種風味使用高純度岩鹽與秘製醬汁，帶出雞肉的極致美味。（圖／業者提供）



除了上述品項，起司雞肉丸、明太子雞胸串等人氣菜單及多樣化的酒水選擇，仍是信義店的必點選項。而超大杯MEGA飲品系列的柏克金生啤酒，三得利生啤酒以及知多威士忌Highball等調酒，將挑戰信義區最平價高品質酒水價格。

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展望未來，鳥貴族表示，將持續深耕台灣市場，計劃每年4至5家的速度擴大版圖，也為台北的夜生活帶來更多元的選擇。

另外，日本知名連鎖居酒屋「筑前屋」跨海來台拓點，台灣信義旗艦店正在試營運，12月31日前穿和服、浴衣店內拍照打卡加贈前菜1份，平日晚間9點後指定飲品第2杯5折。

筑前屋信義旗艦店占地百坪，用餐空間布置了600盞慶典感紅白燈籠、一桶桶酒樽和鳥居，讓人宛如置身江戶時代。豬肉串燒是這裡的招牌餐點，供應豬五花、豬松坂、豬心、豬腸及豬舌等部位，另有雞肉、牛肉串燒，價格60元至130元，最便宜的是50元的銀杏、香菇及德式香腸。



鳥貴族 ATT 4 FUN 信義店

地址：台北市信義區松壽路12號3樓

開幕日期：2024年12月1日

營業時間：11:00–24:00