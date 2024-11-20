菜單均一價100元！鳥貴族台灣2號店進駐ATT 4 FUN「12月開幕」

▲鳥貴族2號店12月開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」台灣首店於9月開幕，業者日前公告，2號店即將進駐台北市信義區的ATT 4 FUN，預計12月開幕。

鳥貴族是日本知名平價串燒居酒屋，菜單選擇超豐富，從串燒、小菜、炸物、飯類與飲品都有，而且均一價370日圓，是許多台灣旅客必吃美食名單之一。今年日本鳥貴族餐飲集團為了加速在台灣的擴張計畫，與大成集團子公司都城實業合作進軍台灣，1號店9月開幕，而日前官方臉書則宣布，2號店即將進駐信義區的ATT 4 FUN 3樓，12月開幕。

▲貴族燒菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

台灣鳥貴族菜單全品項均一價100元。其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

除了串燒，餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸，青椒鑲肉等。其中釜飯現點現做，直接在桌上點火炊飯，製作需要30分鐘。

▲筑前屋信義旗艦店佔地百坪，布置了600盞慶典感紅白燈籠。（圖／筑前屋提供）

另外，日本知名連鎖居酒屋「筑前屋」跨海來台拓點，台灣信義旗艦店正在試營運，12月31日前穿和服、浴衣店內拍照打卡加贈前菜1份，平日晚間9點後指定飲品第2杯5折。

筑前屋信義旗艦店占地百坪，用餐空間布置了600盞慶典感紅白燈籠、一桶桶酒樽和鳥居，讓人宛如置身江戶時代。豬肉串燒是這裡的招牌餐點，供應豬五花、豬松坂、豬心、豬腸及豬舌等部位，另有雞肉、牛肉串燒，價格60元至130元，最便宜的是50元的銀杏、香菇及德式香腸。

▲筑前屋信義旗艦店試營運中。（圖／記者黃士原攝）

總經理葉盈吟還提到，筑前屋也供應福岡地方料理，像是加入腸類內臟的摩滋鍋、將豬肚豬心舒肥烹調製作的涼拌菜、豚骨濃湯搭配博多細麵的福岡炒拉麵等。此外，還有10多款前菜、20多款炸物，以及野菜沙拉、生魚片等品項。