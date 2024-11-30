高雄最美聖誕燈海！26米耶誕樹會飄雪　9大燈區唯美又好拍

▲高雄市政府打造絕美聖誕燈飾，其中高達26公尺的聖誕樹主燈位於中央公園。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

聖誕節即將到來，高雄市政府就規劃一系列聖誕活動，首發以「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾主題揭開序幕，在中央公園設有高達26公尺的聖誕主燈「森之樹」，並有9大燈區，從即日起點燈至明年1月5日為止，陪民眾度過浪漫聖誕節與跨年。

▲▼中央公園與周邊街區有許多浪漫燈飾。（圖／高雄市政府提供）

高雄市政府今年以「漫步中軸．光之饗宴」為主題，串接高雄車站與中央公園打造聖誕燈區，其中在中央公園主燈區內有高達26公尺的聖誕主燈，樹身環繞著金色燈球與點點星光，每15分鐘就有泡泡雪花從高處飄落，以及9大主題燈飾，如長達近百公尺的「流光拱廊」相連，置身其中便能感受到無比的幸福與浪漫。

▲燈海從即日起展出至明年1月5日為止。（圖／高雄市政府提供）

其他主題燈飾包括入口的「聖誕禮頌」、「星海隧道」，兩側草坡區的「Sweet Memory」、「霓光星球」、「晶喜雪花」，湖面旁的「月光祝福」、以及「星願寄語」等作品，都呈現不同的聖誕節慶與溫暖氣氛；中山路周邊道路與中央公園內還有麋鹿、大型禮物盒、聖誕老公公等，好玩又好拍。

▲今年高雄聖誕生活節也將舉行。（圖／高雄市政府提供）

今年高雄市政府也將於12月20日至23日期間再次舉辦「高雄聖誕生活節」，包括音樂表演與市集活動，而在12月24日當天，則有高雄基督教福音聯盟舉辦音樂市集活動「百年好市聖誕傳愛」，陪南台灣民眾一起過聖誕。