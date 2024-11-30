赴日必備關西廣域周遊券！搭Kitty新幹線　1招免費在岡山吃喝玩樂

▲JR西日本發行的「關西廣域鐵路周遊券」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

今年日本楓紅時間普遍偏晚，關西地區現在正進入最美時刻。想要欣賞關西地區的紅葉美景，又想深度探索不同城市，最推薦使用「關西廣域鐵路周遊券」，不但包辦機場交通，還能搭到超萌Hello Kitty新幹線，搭配購買岡山樂享周遊券，還能免費玩岡山城、大吃冰品，或走訪倉敷美觀地區欣賞老街風貌。

▲來往於關西機場與大阪、京都之間的重要特急列車「HARUKA」。（圖／記者蔡玟君攝）

■關西廣域鐵路周遊券優勢

關西廣域鐵路周遊券可連續5天使用，範圍從福井縣的敦賀至岡山縣的岡山、倉敷與四國地區的香川縣高松市，包括大阪、京都、神戶、和歌山、鳥取，使用該票券都能抵達，憑周遊券也可以搭乘關西機場至大阪、京都的特急列車「HARUKA」，無論是來往機場，或前往關西地區各地賞楓景點，幾乎包辦所有交通需求。

▲JR西日本最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」。（圖／翻攝自JR西日本官網）

■關西廣域鐵路周遊券可搭乘的特色列車

持關西廣域鐵路周遊券也可搭乘多種特色列車，例如甫於今年10月最新登場的全新觀光列車「Hana Akari」，該列車來往於敦賀至城崎溫泉區間，中間也會經過天橋立、東舞鶴等人氣觀光景點，憑周遊券可作為乘車券使用，但需另外購買綠色車廂指定席特急券。

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▲丹後鐵道青松號。（圖／記者蔡玟君攝）

想要前往人氣觀光景點「天橋立」，憑周遊券也可直接搭乘「青松號」，列車由水戶岡銳治大師設計，車上亦有特色伴手禮販售，旅客甚至能體驗行駛於海上軌道的樂趣。

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▲▼Hello Kitty新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

Hello Kitty迷則一定要搭一次「Hello Kitty新幹線」，憑周遊券可以透過售票機事先劃位搭乘「新大阪－岡山」區間。Hello Kitty新幹線從外觀到車廂內都超好拍，車廂外觀有可愛的粉色蝴蝶結與Hello Kitty，車廂內也有滿滿Kitty元素，如第二節車廂「KAWAII!! ROOM」就是紫色座椅設計，窗戶遮陽板拉下後是不同造型的凱蒂貓，還有拍照打卡區。

▲▼還有販售各種伴手禮。（圖／記者蔡玟君攝）

而在第一節車廂則販售各種特色伴手禮，整個車廂都設計成浪漫粉色，亦有扭蛋機可以玩，或坐在窗邊盡情拍照，讓人拍得超過癮，建議事先查好時間，至少提早一天劃位。

▲持岡山樂享周遊券可免費進入岡山城天守閣並吃主廚特製聖代。（圖／記者蔡玟君攝）

■搭配「岡山樂享周遊券」免費在岡山吃喝玩樂

為了讓旅客更能探索岡山不同景點，現在旅客也可透過Klook、KKday、可樂旅遊、東南旅遊、易遊網等業者購買「岡山樂享周遊券」，於一周內可任選3個設施入場體驗，亦有業者推出買關西廣域鐵路周遊券就送樂享券優惠。

▲岡山後樂園是距離岡山城最近的賞楓景點。（圖／取自免費圖顧Photo AC）

▲▼倉敷美觀地區。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客可持岡山樂享周遊券兌換多重優惠，包括免費進入岡山城天守閣，並在天守閣內的烏城咖啡享受主廚特製聖代，一旁的岡山後樂園也是代表賞楓景點；或前往知名的倉敷美觀地區兌換「岡山縣倉敷美觀地區漫步優惠券」，可免費換甜點、飲料或博物館門票，推薦順遊鄰近的「倉敷常春藤廣場」，舊紡織廠不僅被認定為「近代化產業遺產」，建築磚牆上爬滿常春藤，每到秋天別有一番景緻，是當地必看風景。

亦可兌換巴士一日券前往「牛仔褲之城」兒島，長達400公尺的商店街有各式各樣牛仔商品，讓旅客能買得過癮；想要租車自駕，憑券也有2000日圓租車優惠券可選擇。

▲台灣虎航現在提供「台北－岡山」和「高雄－岡山」直飛航班。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著台灣旅客越來越喜歡往二、三線城市旅行，岡山現在已成為關西地區另一熱門旅遊目的地，台灣虎航是目前國籍航空唯一提供岡山直飛航班的航空，從今年冬季開始，不僅將「台北－岡山」航線從原本一周7班增加為一周9班，更開飛「高雄－岡山」，每周提供3個來往航班，更方便旅客前往岡山旅遊。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）