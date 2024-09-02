ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

JR西日本新觀光列車「Hana Akari」亮點曝光　私人包廂看移動風景

▲▼JR西日本最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」。（圖／翻攝自JR西日本官網）

▲JR西日本最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」10月5日正式上路。（圖／翻攝自JR西日本官網）

記者蔡玟君／綜合報導

鐵道迷看過來！JR西日本今年推出最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」，將從10月5日正式上路，第一波會來往於「敦賀－城崎溫泉」之間。該列車將行駛區域內的花卉融入列車設計，成為開啟旅客與在地緣分連結的列車，隨著季節會行駛在不同區域，以下就整理這列最新豪華觀光列車亮點，想要體驗可要提早預約。

▲▼JR西日本最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」。（圖／翻攝自JR西日本官網）

▲JR西日本最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」以大量四季花草和紋樣裝飾，1號車廂座位均為最高等級的半開放包廂。（圖／翻攝自JR西日本官網）

■列車設計概念

觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」由日本知名鐵道設計師川西 康之設計，以「將地區之花卉匯聚於列車，開啟顧客與地區間的緣分」作為發想，車內從地毯、座椅、裝飾均以四季花草與紋樣作設計，展現華麗的日式和風氛圍。

該列車並沒有固定行駛路線，而是依照季節不同變化路線，10月5日起每周六、日提供服務，第一波行駛路段為「敦賀－城崎溫泉」，約5小時車程。

▲▼JR西日本最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」。（圖／翻攝自JR西日本官網）

▲觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」2號車廂的沙龍區。（圖／翻攝自JR西日本官網）

■車廂內座位

觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」共有3節車廂，1號車是最高等級的「Superior Green Car」區，所有座位均設計成兼具隱私性的半開放式對座包廂，座位旁就是大片窗景，並設有桌子、插座，還有架子展示沿途代表工藝品。

2號車廂為所有人都能自由使用的空間，除了有可自由入座的波浪形木紋座位區，也提供伴手禮販售，偶爾也會舉辦一些活動，2號車廂內部分空間設為開放式對座區。

▲▼JR西日本最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」。（圖／翻攝自JR西日本官網）

▲也有可360度旋轉坐椅的座位區。（圖／翻攝自JR西日本官網）

3號車廂同樣為座位區，分為雙人座與可提供3至4人使用的多人座位，針對行動不便者，也提供無障礙區，還有廁所、多功能用途室也設於此處。

▲▼JR西日本最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」。（圖／JR西日本提供）

▲列車時刻表。（圖／JR西日本提供）

■票價與預約方式

從10月5日起至12月22日為止，觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」行駛於「敦賀－城崎溫泉」之間，9月5日起開放預約座位，海外旅客可透過全日本JR車站的綠色窗口、JR西日本官網預約。1號車「Superior Green Car」每人1萬2840日圓（約新台幣2805元），但由於該車廂均為雙人座位，若是只有1人使用，則收費為1萬7840日圓（約新台幣3900元）。

2、3號車廂指定席座位每人1萬640日圓（約新台幣2325元）；此外，JR西日本也提供以當地食材製作的便當，僅限事先預訂、限量販售。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 鐵道旅遊 日本旅遊 關西旅遊 日本關西旅遊 JR西日本 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

推薦閱讀

達人揭12月到北海道滑雪3大優勢

達人揭12月到北海道滑雪3大優勢

香港旅遊界大佬蔡百泰：花蓮，恢復了！

香港旅遊界大佬蔡百泰：花蓮，恢復了！

開箱／瑞芳最新「金水361」空間3作品

開箱／瑞芳最新「金水361」空間3作品

門前隱味台中舊城店9／6試營運

門前隱味台中舊城店9／6試營運

石壁秘境喝咖啡！部落達人帶路遊台東

石壁秘境喝咖啡！部落達人帶路遊台東

JR西日本最新觀光列車亮點先看

JR西日本最新觀光列車亮點先看

頂呱呱9塊雞桶限時68折起　還有隱藏代碼「享買1送1」

頂呱呱9塊雞桶限時68折起　還有隱藏代碼「享買1送1」

人氣燒肉「老井」插旗台北

人氣燒肉「老井」插旗台北

手搖店插旗宏匯廣場連6天買1送1

手搖店插旗宏匯廣場連6天買1送1

開箱／紐西蘭北島必訪魔戒哈比村！

開箱／紐西蘭北島必訪魔戒哈比村！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蒙古烤肉唐宮結束試營運調漲餐價

「新北嚴選」美食名店出爐！北海岸占3成　石碇獲4家最多

日本東北5大必去賞楓景點懶人包

腳下8k就是岩漿！親睹「火山爆裂口」

三重浮誇鍋燒！紅蟳滿滿蟹膏尬鱈場蟹

Mister Donut統一布丁甜甜圈9／3開賣

搞懂「聯營航班」秒變機票達人！

陽明山秘密景點！絕美石雕博物館開箱

「石垣島－基隆」定期渡輪明年秋天開

火鍋版饗食天堂「小福利」9/1起降價

熱門行程

最新新聞更多

達人揭12月到北海道滑雪3大優勢

香港旅遊界大佬蔡百泰：花蓮，恢復了！

開箱／瑞芳最新「金水361」空間3作品

門前隱味台中舊城店9／6試營運

石壁秘境喝咖啡！部落達人帶路遊台東

JR西日本最新觀光列車亮點先看

頂呱呱9塊雞桶限時68折起　還有隱藏代碼「享買1送1」

人氣燒肉「老井」插旗台北

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366