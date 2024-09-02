▲JR西日本最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」10月5日正式上路。（圖／翻攝自JR西日本官網）

記者蔡玟君／綜合報導

鐵道迷看過來！JR西日本今年推出最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」，將從10月5日正式上路，第一波會來往於「敦賀－城崎溫泉」之間。該列車將行駛區域內的花卉融入列車設計，成為開啟旅客與在地緣分連結的列車，隨著季節會行駛在不同區域，以下就整理這列最新豪華觀光列車亮點，想要體驗可要提早預約。

▲JR西日本最新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」以大量四季花草和紋樣裝飾，1號車廂座位均為最高等級的半開放包廂。（圖／翻攝自JR西日本官網）

■列車設計概念

觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」由日本知名鐵道設計師川西 康之設計，以「將地區之花卉匯聚於列車，開啟顧客與地區間的緣分」作為發想，車內從地毯、座椅、裝飾均以四季花草與紋樣作設計，展現華麗的日式和風氛圍。

該列車並沒有固定行駛路線，而是依照季節不同變化路線，10月5日起每周六、日提供服務，第一波行駛路段為「敦賀－城崎溫泉」，約5小時車程。

▲觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」2號車廂的沙龍區。（圖／翻攝自JR西日本官網）

■車廂內座位

觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」共有3節車廂，1號車是最高等級的「Superior Green Car」區，所有座位均設計成兼具隱私性的半開放式對座包廂，座位旁就是大片窗景，並設有桌子、插座，還有架子展示沿途代表工藝品。

2號車廂為所有人都能自由使用的空間，除了有可自由入座的波浪形木紋座位區，也提供伴手禮販售，偶爾也會舉辦一些活動，2號車廂內部分空間設為開放式對座區。

▲也有可360度旋轉坐椅的座位區。（圖／翻攝自JR西日本官網）

3號車廂同樣為座位區，分為雙人座與可提供3至4人使用的多人座位，針對行動不便者，也提供無障礙區，還有廁所、多功能用途室也設於此處。

▲列車時刻表。（圖／JR西日本提供）

■票價與預約方式

從10月5日起至12月22日為止，觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」行駛於「敦賀－城崎溫泉」之間，9月5日起開放預約座位，海外旅客可透過全日本JR車站的綠色窗口、JR西日本官網預約。1號車「Superior Green Car」每人1萬2840日圓（約新台幣2805元），但由於該車廂均為雙人座位，若是只有1人使用，則收費為1萬7840日圓（約新台幣3900元）。

2、3號車廂指定席座位每人1萬640日圓（約新台幣2325元）；此外，JR西日本也提供以當地食材製作的便當，僅限事先預訂、限量販售。

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