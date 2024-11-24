開箱奧蘭多環球影城「全球最大哈利波特樂園」　獨家設施玩樂攻略

▲美國奧蘭多環球影城度假區內的「佛羅里達環球影城」，有全球唯一的「哈利波特魔法世界：斜角巷」主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

對哈利波特迷來說，全球最好玩的哈利波特樂園絕對是美國「奧蘭多環球影城」！這裡擁有多個世界唯一獨家設施，包括斜角巷、古靈閣、夜行巷，還有唯一能真正讓旅客搭乘、在鐵道上行駛的霍格華茲特快車。《ETtoday新聞雲》實際走訪，告訴你這裡的「哈利波特魔法世界園區獨家玩法」，加上明年5月還有魔法部主題園區將開幕，趕快規劃到奧蘭多走一趟吧。

▲奧蘭多環球影城度假區擁有全球最大哈利波特魔法世界主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

■奧蘭多環球影城度假區「哈利波特魔法世界」 全球唯一跨越兩座樂園的雙主題園區

奧蘭多環球影城度假區內的陸地樂園主要分為「佛羅里達環球影城（Universal Studios Florida）」與「環球冒險島樂園（Universal's Islands of Adventure）」，哈利波特魔法世界園區就橫跨這兩座樂園，並以實際可搭乘的霍格華茲特快車串連，方便旅客來往。

▲▼斜角巷內的日夜皆有不同氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

佛羅里達環球影城的哈利波特魔法世界園區包括全球唯一「斜角巷主題園區」、古靈閣與一座遊樂設施，以及國王十字車站、騎士公車；環球冒險島樂園則是活米村、霍格華茲城堡，與3座遊樂設施。

而在明年（2025），度假區內第三座陸地樂園「環球史詩宇宙」將在5月22日開幕，屆時將有全球首座魔法部主題園區，正式開幕後，更奠定這裡是全球最大的哈利波特主題樂園。

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▲奧蘭多環球影城度假區「佛羅里達環球影城」入口意象。（圖／記者蔡玟君攝）

▲環球冒險島樂園入口意象。（圖／記者蔡玟君攝）

■奧蘭多環球影城度假區門票選擇

若想要一次體驗兩座哈利波特魔法世界，建議至少購買「一日雙園跨園票」，不但可以在一天內任意前往佛羅里達環球影城與環球冒險島樂園，也可以無限次搭乘霍格華茲特快車，透過旅遊電商如Klook購買門票，入園時刷讀APP憑證內的條碼與臉部拍照後即可入園，非常方便。

Klook也提供2日2園跨園區、14天內3園跨園區門票等選擇，快速通關則分有佛羅里達環球影城快速通關券，與無限次快速通關券，差異在於前者為每個設施可使用一次快速通關，後者可無限次使用快速通關搭乘遊樂設施。

▲▼斜角巷隱藏在麻瓜世界的英式建築裡面，穿過裂開的牆面，就能走進魔法世界。（圖／記者蔡玟君攝）

■佛羅里達環球影城：全球唯一「斜角巷主題園區」

佛羅里達環球影城內的斜角巷主題園區，是全球唯一可以真正讓旅客與小哈利一樣，體驗從麻瓜世界穿越慢慢分開的牆壁，走進魔法世界中。

斜角巷的入口隱身在國王十字車站旁的紅色建築裡，走進其中，繞過用來「阻擋麻瓜視線」的紅牆，隨著耳邊土色牆磚一塊一塊移動的聲音，穿過裂開的牆面，就能走進斜角巷。

▲▼斜角巷內可看到多個知名魔法世界商店，如下圖是衛氏巫師法寶店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲櫥窗還有展示吉德羅・洛哈的著作，細節滿滿。（圖／記者蔡玟君攝）

巷內忠實還原電影內那些你我都熟悉的場景，且幾乎都可以走進去逛逛，如衛氏巫師法寶店、破釜酒吧、奧利凡德魔杖商店、魁地奇精品專賣店、摩金夫人的長袍店、華麗與污痕書店、古靈閣金錢交易所等。

▲▼愛情魔藥、伸縮耳在這裡都能買得到。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼買完魔杖也可在園區內揮舞魔杖施展魔法。（圖／記者蔡玟君攝）

▲斜角巷內各式各樣的魔法店舖讓旅客盡情開買。（圖／記者蔡玟君攝）

不同商店裡面也都販售各種特色商品，例如在「衛氏巫師法寶店」你可以找到愛情魔藥、伸縮耳，在「奧利凡德魔杖商店」能挑選適合你的魔杖，甚至真的會有店員依照你的喜好、個性協助挑選最適合你的魔杖，每盒魔杖也會附上巷內不同角落可施展魔法的體驗地點。

▲▼破釜酒吧也有奶油啤酒可點。（圖／記者蔡玟君攝）

若想在破斧酒吧用餐，則需排隊等候店員帶位，每一個桌子上都有QRcode，旅客需先下載奧蘭多環球影城的APP，並綁定信用卡，透過手機掃QRcode方式點餐、輸入桌號並結帳，送出訂單後就有專人將餐點送到位置上，或也可直接到櫃檯點餐，點餐時告訴櫃檯你的桌號即可。這裡也點得到所有哈利波特園區都喝得到的「奶油啤酒」，可選擇一般杯子裝，或喝完可帶回家當紀念的大啤酒杯裝。

▲古靈閣巫師銀行看巨龍噴火。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有妖精雕像。（圖／記者蔡玟君攝）

■真實版「古靈閣巫師銀行」 看巨龍噴火、玩3D雲霄飛車

斜角巷的盡頭完整重現電影中的「古靈閣巫師銀行」，在建築外觀盤據著一隻巨龍，在園區營業時間中，每15分鐘會噴火一次。雖然官方並沒有一個明確的開始噴火時間，但根據記者實際在現場等待，建議可抓約9點30分左右開始等待，在噴火前，會聽到約3次巨龍低吼醞釀的聲音，接著就會在空中噴出炙熱火焰，白天與晚上拍都有不同氛圍。

▲▼古靈閣巫師銀行還有全球唯一的「哈利波特的逃離古靈閣」遊樂設施。（圖／記者蔡玟君攝）

古靈閣巫師銀行不只可以拍照，更有全球唯一的「哈利波特的逃離古靈閣」遊樂設施。遊樂設施入口分為一般入口、單人搭乘入口與快速通關，走進其中可看到挑高的大廳，兩側有妖精們坐在高聳的櫃檯內，低頭忙碌；而在銀行深處，旅客可以坐上大型銀銅色列車，透過3D雲霄飛車方式，與哈利波特、榮恩與妙麗開啟一段驚險的逃脫之旅。

必須注意的是，玩該遊樂設施必須先將背包、相機等隨身用品寄放在銀行旁邊的置物櫃後才可前往排隊，手機可隨身攜帶，每次寄放金額為美金3元（約新台幣97元）。

▲▼真實版的「夜行巷」也不能錯過。（圖／記者蔡玟君攝）

■真實版毛骨悚然「夜行巷」別錯過

隱身在破斧酒吧後，則有氣氛詭譎、讓人毛骨悚然的「夜行巷」，昏暗的巷內讓人立刻感受到黑魔法氛圍，專門出售邪惡與危險物品的商店「波金與伯克氏商店」也忠實呈現，旅客還能實際走入店內購物，夜行巷內也還原跩哥·馬份於《混血王子的背叛》中用於穿越霍格華茲的半組消失櫥櫃套裝，在這裡也藏有可施展魔法的體驗地點。

▲遊客可以和騎士公車的乾人頭對話。（圖／記者蔡玟君攝）

■真的可以與騎士公車、古靈閣妖精對話

在這裡另一個讓人感到驚喜的體驗，就是部分人物利用特殊科技技術，讓旅客可以真正的和他們互動對話。例如騎士公車內懸吊的乾人頭，旅客在拍照時可以詢問它簡單問題，甚至可以問他從哪來，視問題難易程度，它都能對答如流。

▲▼古靈閣金錢交易所內可以和櫃檯的妖精對話。（圖／記者蔡玟君攝）

另一特別體驗則在「古靈閣金錢交易所」內，旅客可以在這裡購買真正的魔法世界錢幣，坐在櫃檯上的妖精也會時不時地和現場每位遊客對話，例如走得太慢，妖精會催促你「別只站在那！走快點！」，或你也可詢問妖精問題，它會認真思考後回答，讓許多旅客驚喜萬分。

▲▼全球唯一真正能搭乘、行駛的「霍格華茲特快車」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲排隊途中也能看到哈利的行李和嘿美。（圖／記者蔡玟君攝）

■全球唯一真正能搭乘、行駛的「霍格華茲特快車」

想要從斜角巷前往活米村，最快方式就是從一旁的國王十字車站的九又四分之三月台搭乘霍格華茲特快車前往，或也可選擇從活米村搭到斜角巷，持有一日跨園票的旅客，可在入園當天營業時間內無限次搭乘。

▲▼坐進車廂中，一系列體驗讓人彷彿真的變身成魔法世界一員。（圖／記者蔡玟君攝）

從列車外觀到車廂內都忠實呈現電影場景，旅客坐進車廂後，隨著列車緩緩移動，一旁的窗景會顯示從倫敦市區行駛到郊外的窗景，還有榮恩、妙麗在走廊談論的剪影，至於《阿茲卡班的逃犯》中，催狂魔登上列車，整個車廂氣氛變得陰暗、壓抑、冰冷的場景也將上演，臨場感十足。

▲▼環球冒險島樂園的「哈利波特魔法世界：活米村與霍格華茲城堡」。（圖／記者蔡玟君攝）

■環球冒險島樂園：活米村與霍格華茲城堡

從霍格華茲特快車下車，就來到最經典的活米村與霍格華茲城堡，除了全球都可體驗得到的遊樂設施「哈利波特禁忌之旅」、「鷹馬飛行」外，冒險島樂園則多了一個全球唯一的雲霄飛車遊樂設施「海格的奇獸摩托車冒險」。

▲全球哈利波特魔法世界園區內都能看到的活米村建築。（圖／記者蔡玟君攝）

▲這裡有全球唯一的「海格的奇獸摩托車冒險」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲園內也有「鷹馬飛行」遊樂設施。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客可以選擇坐在摩托車的位置或邊車，在時速80公里的高速行駛下，看海格對付奇獸，以及三頭犬，還會前進禁忌森林深處，與居住在森林內的人馬相遇，更有倒退疾速行駛體驗，絕對讓你整趟驚呼連連，是到奧蘭多必搭遊樂設施。

▲聯合航空目前在台灣提供「台北－舊金山」每日2個來往航班服務，加上綿密的內陸航網，方便旅客轉機前往其他美國城市。（圖／記者蔡玟君攝）

若接下來你計畫前往奧蘭多環球影城，從台灣出發推薦可搭乘聯合航空「台北－舊金山」航班，並透過聯合航空綿密的內陸航網，轉機一次就能抵達奧蘭多國際機場，從舊金山飛往奧蘭多機場航程時間約5小時左右。

從機場前往園區，除了可以自駕外，使用Uber叫車也很方便，在樂園亦有專屬上下車區域，若住在奧蘭多環球影城度假區內的飯店，也有接駁船或接駁巴士來往於樂園與飯店之間。

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