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期間限定！東京哈利波特影城聖誕派對　看8棵5米耶誕樹、冠雪城堡

▲▼東京華納兄弟哈利波特影城，東京哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京華納兄弟哈利波特影城今年首次舉辦聖誕節特別企劃活動。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

哈利波特迷注意了！東京華納兄弟哈利波特影城將首次舉辦聖誕節限定活動，在館內重現電影《哈利波特：神祕的魔法石》中，哈利波特首次在霍格華茲學院餐廳過聖誕節場景，有8棵高達5公尺的聖誕樹，並重現電影中的聖誕節佈置，從11月9日起至2025年1月5日為止。

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▲▼東京華納兄弟哈利波特影城，東京哈利波特影城，霍格華茲特快車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京華納兄弟哈利波特影城開幕後就成為最熱門旅遊景點之一。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京華納兄弟哈利波特影城聖誕節活動。（圖／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社提供）

▲東京華納兄弟哈利波特影城將重現電影《哈利波特：神祕的魔法石》哈利波特首次在霍格華茲城堡過聖誕節的場景。（圖／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社提供）

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東京華納兄弟哈利波特影城開幕後就成為最熱門的旅遊景點之一，今年首次舉辦聖誕季節特別企劃活動「雪中的霍格華茲」，最具矚目的，就是館內霍格華茲學院大廳將重現電影《哈利波特：神祕的魔法石》中的聖誕節佈置，大廳將擺設8棵高達5公尺的聖誕樹，樹上裝飾著與電影拍攝時相同製作方式的裝飾品。

▲▼東京華納兄弟哈利波特影城聖誕節活動。（圖／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社提供）

▲用餐長桌將擺滿聖誕大餐。（圖／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社提供）

▲▼東京華納兄弟哈利波特影城聖誕節活動。（圖／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社提供）

▲聖誕樹的裝飾都是以與拍攝電影時相同的製作方式製成。（圖／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社提供）

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此外，學生們用餐的長餐桌上將擺滿英國傳統的聖誕大餐，包含火雞、水果、蛋糕及聖誕布丁等，為場內增添濃厚的節日氣氛，讓粉絲實際感受哈利波特在魔法學校過聖誕的氛圍。

▲▼東京華納兄弟哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲1/24比例忠實呈現「霍格華茲城堡全貌模型」一般展示時樣貌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京華納兄弟哈利波特影城聖誕節活動。（圖／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社提供）

▲館內展出以1/24比例忠實呈現「霍格華茲城堡全貌模型」，也將首次變成冠雪的城堡樣貌。（圖／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社提供）

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同時，館內展出以1/24比例忠實呈現「霍格華茲城堡全貌模型」，也將首次變成冠雪的城堡樣貌，這些細緻的雪花也是依照電影拍攝時的方式，由工匠們手工灑下；等待大廳預計也會設置一棵高達6公尺的聖誕樹，想要體驗到魔法世界過聖誕節，今年一定要到東京華納兄弟哈利波特影城走一趟。

▲ETtoday舉辦星宇航空日本機票贈票活動。（圖／活動小組提供）
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關鍵字： 東京哈利波特影城 日本旅遊 東京旅遊 聖誕節

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