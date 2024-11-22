全球首座「哈利波特魔法世界：魔法部」樂園明年開　內部搶先看

▲奧蘭多環球影城度假區最新的「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區明年開幕。（圖／翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

全球哈利波特迷明年（2025）一定要到美國奧蘭多環球影城度假區走一趟！度假區內的最新主題樂園「環球史詩宇宙 （Universal Epic Universe）」將於明年5月22日開幕，其中最大亮點就是有全球首座「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區，近日園方也釋出內部最新照片，包括魔法部實景，以及最新遊樂設施細節，粉絲趕快筆記。

▲奧蘭多環球影城最新主題樂園「環球史詩宇宙」園區全貌示意圖。（圖／翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁）

「環球史詩宇宙 （Universal Epic Universe）」是奧蘭多環球影城度假區內第5個區域，包括全新「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區，還有超級任天堂世界、馴龍高手、闇黑宇宙、天上公園等主題，帶給旅客全新玩樂體驗。

▲最新「哈利波特魔法世界：魔法部」園區內重現奇獸管控部門。（圖／翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁）

其中「哈利波特魔法世界：魔法部」是奧蘭多環球影城第三座哈利波特主題園區，雖然目前在東京哈利波特影城中，已經有魔法部的場景可讓旅客實際參觀，但「哈利波特魔法世界：魔法部」園區，卻是全球第一個提供遊樂設施與店鋪，讓旅客可享受拍照、購物、美食、玩樂等多重體驗的地方，並結合電影《怪獸與牠們的產地》元素，呈現巴黎魔法界與英國魔法界場景，讓旅客遊走在不同國度氛圍的魔法世界中，享受揮舞魔杖的樂趣。

▲最新乘坐型設施。（圖／翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁）

該園區內最大亮點遊樂設施就是「哈利波特與魔法部之戰 （Harry Potter and the Battle at the Ministry）」，遊客將可深入英國魔法部，通過遊樂設施展開一場追逐反派角色「桃樂絲·恩不里居」之旅，透過生動的乘坐式模擬器，遊客會穿梭在奇獸管控部門、充滿時光器的時間室、神秘部門之間，並與恩不里居來場魔法對決。

同時，遊客還可以實際走進完整呈現電影場景的魔法部，看魔法兄弟噴泉、恩不里居的粉色辦公室、還有恩不里居曾經的家庭小精靈等。

▲▼還有許多最新魔法世界造景都將一一曝光。（圖／翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁）

除了遊樂設施外，還有神秘的魔法馬戲團、全新的魔杖商店，奧蘭多環球影城也在此重現巴黎魔法界所在的隱形巷，可在法式咖啡廳中享受各種餐飲，以及有特色酒吧，多個角落也設有指定地點可持魔杖體驗施展魔法。

「環球史詩宇宙」樂園開幕後，將成為擁有全球最大的哈利波特魔法世界園區所在地，也是能體驗最多魔法界遊樂設施、各式各樣冒險的夢幻樂園，目前樂園官網已開賣包含史詩宇宙樂園門票在內的多日門票。