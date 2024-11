全球首座「哈利波特魔法世界：魔法部」樂園明年開　內部搶先看

▲奧蘭多環球影城度假區最新的「哈利波特魔法世界:魔法部」主題園區明年開幕。(圖/翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁)

記者蔡玟君/綜合報導

全球哈利波特迷明年(2025)一定要到美國奧蘭多環球影城度假區走一趟!度假區內的最新主題樂園「環球史詩宇宙 (Universal Epic Universe)」將於明年5月22日開幕,其中最大亮點就是有全球首座「哈利波特魔法世界:魔法部」主題園區,近日園方也釋出內部最新照片,包括魔法部實景,以及最新遊樂設施細節,粉絲趕快筆記。

▲奧蘭多環球影城最新主題樂園「環球史詩宇宙」園區全貌示意圖。(圖/翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁)

「環球史詩宇宙 (Universal Epic Universe)」是奧蘭多環球影城度假區內第5個區域,包括全新「哈利波特魔法世界:魔法部」主題園區,還有超級任天堂世界、馴龍高手、闇黑宇宙、天上公園等主題,帶給旅客全新玩樂體驗。

▲最新「哈利波特魔法世界:魔法部」園區內重現奇獸管控部門。(圖/翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁)

其中「哈利波特魔法世界:魔法部」是奧蘭多環球影城第三座哈利波特主題園區,雖然目前在東京哈利波特影城中,已經有魔法部的場景可讓旅客實際參觀,但「哈利波特魔法世界:魔法部」園區,卻是全球第一個提供遊樂設施與店鋪,讓旅客可享受拍照、購物、美食、玩樂等多重體驗的地方,並結合電影《怪獸與牠們的產地》元素,呈現巴黎魔法界與英國魔法界場景,讓旅客遊走在不同國度氛圍的魔法世界中,享受揮舞魔杖的樂趣。

▲最新乘坐型設施。(圖/翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁)

該園區內最大亮點遊樂設施就是「哈利波特與魔法部之戰 (Harry Potter and the Battle at the Ministry)」,遊客將可深入英國魔法部,通過遊樂設施展開一場追逐反派角色「桃樂絲·恩不里居」之旅,透過生動的乘坐式模擬器,遊客會穿梭在奇獸管控部門、充滿時光器的時間室、神秘部門之間,並與恩不里居來場魔法對決。

同時,遊客還可以實際走進完整呈現電影場景的魔法部,看魔法兄弟噴泉、恩不里居的粉色辦公室、還有恩不里居曾經的家庭小精靈等。

▲▼還有許多最新魔法世界造景都將一一曝光。(圖/翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁)

除了遊樂設施外,還有神秘的魔法馬戲團、全新的魔杖商店,奧蘭多環球影城也在此重現巴黎魔法界所在的隱形巷,可在法式咖啡廳中享受各種餐飲,以及有特色酒吧,多個角落也設有指定地點可持魔杖體驗施展魔法。

「環球史詩宇宙」樂園開幕後,將成為擁有全球最大的哈利波特魔法世界園區所在地,也是能體驗最多魔法界遊樂設施、各式各樣冒險的夢幻樂園,目前樂園官網已開賣包含史詩宇宙樂園門票在內的多日門票。